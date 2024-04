DAX wird heute positiv in die neue Woche starten: Nach dem tagesbasierten Abverkauf am Freitag wird sich der deutsche Leitindex heute wieder aufrappeln. Dem Mittleren Bollinger-Band kommt dabei eine bedeutende Unterstützungsfunktion zu. Hier endete am Freitag die tagesbasierte Abwärtsbewegung. Gepaart mit dem Tief vom 22.03.2024 ergibt sich damit ein Doppeltief. Dieses dient nun als Ausgangspunkt für die heute anstehende Gegenbewegung. Diese wird den DAX im oberen Drittel des kurzfristigen Aufwärtstrends halten. Kurse nahe der 18.300 Punkte sind daher recht schnell nach Handelsstart möglich.