Tennant Minerals sichert sich 4,8 Mio. AUD in überzeichneter Platzierung

Tennant Minerals Limited (ASX: TMS; FRA: UH7A) eine feste Zusage von GBA Capital ("GBA") und Peak Asset Management ("Peak"), zusammen Joint Lead Managers ("JLM") über eine Platzierung von $ 4,775 Millionen (vor Kosten) erhalten. Das Unternehmen wird dafür 191 Millionen Stammaktien zu $ 0,025 pro Aktie ausgeben. Darüber hinaus wird das Unternehmen für jede gezeichnete Placement-Aktie eine Option ausgeben, d.h. 191 Millionen Optionen an Investoren, und 28,875 Millionen Optionen an Makler, die an der Kapitalerhöhung beteiligt sind. Die Optionen können zu einem Preis von 0,048 $ (4,8c) ausgeübt werden und haben eine Laufzeit bis zum 31.st Dezember 2027.

Die durch die Platzierung eingenommenen Mittel werden für ein erweitertes Reverse-Circulation- (RC) und Diamantbohrprogramm verwendet, das sich auf die Erweiterung und Definition der hochgradigen Kupfer- Gold-Entdeckung Bluebird sowie auf die Erprobung anderer hochrangiger Ziele innerhalb des 2,5 km langen Bluebird-Perseverance-Korridors und auf dem Projekt Babbler im Süden konzentriert. Die Bohrungen sollen in den nächsten Wochen beginnen, sobald sich die örtlichen Bodenverhältnisse verbessern.