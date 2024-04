Silber hat sich in der vergangenen Woche zweistellig verteuert ist auch mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Damit steuert das Edelmetall auf den achten Tag mit einem Anstieg in Folge zu. Die Entwicklung des Silberpreises folgte dem Anstieg der Goldfutures, die sich von einem Rekordhoch zum nächsten bewegen. Und auch Bitcoin nähert sich am Montag wieder seinem Rekordhoch an. Experten gehen davon aus, dass dieser Trend noch eine ganze Weile anhalten wird.

Die Metalle, insbesondere Gold, waren "vor allem wegen der jahrelang hohen Inflation gefragt, die den Wert von Fiat-Währungen verringert hat", sagte Fawad Razaqzada, Marktanalyst bei StoneX Group City Index und Forex.com, gegenüber MarketWatch. Aus dem gleichen Grund habe auch Bitcoin Rekordwerte erreicht.