Nach den unaufhaltsamen Anstiegen in den Vorwochen legten die Aktienmärkte eine Verschnaufpause ein, während die Renditen an den Staatsanleihemärkten weiter leicht nach oben tendierten. Hierzu dürfte die weitere Aufhellung des globalen Konjunkturklimas beigetragen haben, wie sich an den globalen Einkaufsmanagerumfragen zeigt. So stieg der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie überraschend deutlich auf 50,3 Punkte und notiert damit erstmals seit 16 Monaten wieder über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Ähnliches gilt für die Dienstleistungsbranche, wo sich beispielsweise der entsprechende Index für die Eurozone mit 51,5 Punkten klar über der Expansionsschwelle behaupten konnte. Sehr robust zeigt sich auch der US-Arbeitsmarkt: Mit 303.000 neu geschaffenen Stellen im März lag die Zahl deutlich über den Erwartungen und die Arbeitslosenquote gab wieder nach. Geringe Angst vor Arbeitslosigkeit befeuert die Konsumlust in den USA und sorgt für stabiles Wirtschaftswachstum, was uns in unserer konstruktiven Positionierung für das laufende Quartal bestärkt.

In diesem Umfeld begannen die Anleihemärkte, den Beginn der Zinssenkungen in den USA weiter nach hinten zu verschieben, und inzwischen wird nicht mehr ausgeschlossen, dass die EZB sogar vor der Fed die Zinsen senken könnte. Hierzulande hat sich nämlich der Disinflationstrend fortgesetzt und die Inflation ist in der Jahresrate im März von 2,6 auf 2,4 Prozent etwas stärker als vom Konsensus erwartet gesunken (Kerninflation: 3,1 auf 2,9 Prozent). Die nächste EZB-Sitzung findet diese Woche statt und eventuell gibt es neue Hinweise, wann die erste Zinssenkung erfolgen wird. In den USA werden derweil alle Augen auf die Mitte der Woche veröffentlichten Inflationszahlen gerichtet sein. Die anhaltend robuste Entwicklung der US-Konjunktur ließ die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe deutlich auf 4,4 Prozent ansteigen. Die zehnjährige deutsche Bundesanleihe kletterte auf 2,4 Prozent.