EcoGraf-Kugelgraphit erreicht Reinheit von 99,99%

Erst Ende März hat die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) mit der wichtigen Nachricht aufwarten können, dass die Inbetriebnahme der Anlage zur Produktqualifizierung des Materials (sphärisches Graphit) begonnen hat, das man mit dem proprietären ebenfalls EcoGraf genannten, umweltfreundlichen Verfahren herstellt. Jetzt kann das Unternehmen von Managing Director Andrew Spinks darüber hinaus melden, dass es gelungen ist, die Qualität dieses sphärischen Graphits noch einmal deutlich zu verbessern.

Denn wie EcoGraf heute bekannt gibt, konnte die Reinigung eines ungereinigten, natürlichen Kugelgraphits (spherical graphite oder SPG) jetzt auf 99,99% Kohlenstoff („vier Neunen“ bzw. 4N) verbessert werden. Damit, so das Unternehmen, wurden die Standardanforderungen von Kunden aus der Branche von 99,95% übertroffen.

Wie das Unternehmen weiter ausführte, konnte der 4N-Status im Rahmen der fortlaufenden Tests zur Optimierung des Reinigungsverfahrens erreicht werden. Damit liegt die Gesamtverunreinigung des mit dem umweltfreundlichen EcoGraf-Verfahren hergestellten SPG jetzt bei weniger als 100ppm. Und das sollte auch noch sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten senken, so EcoGraf weiter!

Verbesserungen fließen in Produktqualifizierungsanlage ein

Natürlich sollen diese Verbesserungen auch in der erwähnten Produktqualifizierungsanlage angewandt werden. Dabei handelt es sich um eine hochmoderne Anlage, die mit der unternehmenseigenen EcoGraf HFfree™-Technologie hochreines Batterieanodenmaterial ohne Verwendung von hoch giftiger Flusssäure für den weltweiten Batterie- und EV-Markt produzieren soll.

Und selbstverständlich werden diese jüngsten Verbesserungen auch in die unabhängige technische Studie zum Benchmarking des EcoGraf HFfree™-Verfahrens im Vergleich zu den bekannten Graphitreinigungsverfahren einfließen. EcoGraf geht davon aus, dass diese Untersuchung in Kürze abgeschlossen sein wird.

Fazit: 2024 lässt sich bereits jetzt mit Fug und Recht als ereignisreiches Jahr für EcoGraf bezeichnen. Nachdem nämlich im Februar bereits eine Absichtserklärung zum gemeinsamen Recycling von Anodenmaterial mit dem deutschen Chemiekonzern BASF abgeschlossen wurde und kurz darauf das Helmholtz-Institut die Performance des recycelten Materials positiv bewertete, meldete das Unternehmen im März die Ausweitung der Graphitressourcen auf seinem Epanko-Projekt in Tansania um 127%. Nun also kann EcoGraf auch in Hinsicht auf die Produktqualifizierungsanlage und den Produktionsprozess gute Nachrichten präsentieren. Wir hoffen, dass es jetzt so weitergeht!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.