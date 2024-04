"Ich bin schon sehr lange in dieser Branche tätig und habe diese Trends kommen und gehen sehen. Ich bin sehr optimistisch. Ich denke, dass die Makrotrends, die großen Dinge wie die ETFs, zum ersten Mal echte institutionelle Gelder anziehen", so der CEO gegenüber CNBC.

Und weiter: "Sie sehen, dass das die Nachfrage antreibt, und gleichzeitig nimmt das Angebot ab. Man muss kein Wirtschaftsstudent sein, um zu wissen, was passiert, wenn das Angebot schrumpft und die Nachfrage steigt."

Die ersten US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs wurden im Januar von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) genehmigt. Sie werden an den US-Börsen gehandelt und ermöglichen es Institutionen und Kleinanlegern, in Bitcoin zu investieren, ohne den Basiswert direkt zu besitzen. Seit der Genehmigung ist der Bitcoin um über 50 Prozent gestiegen.

Nun nähert sich das Bitcoin-Halving, das etwa alle vier Jahre stattfindet. Dabei wird die gesamte Mining-Belohnung für Bitcoin-Miner halbiert. Das letzte Halving fand 2020 statt.

"Die gesamte Marktkapitalisierung der Krypto-Industrie wird sich bis zum Ende dieses Jahres leicht verdoppeln, [da sie] von all diesen Makrofaktoren beeinflusst wird", so Garlinghouse.

Die Gesamtkapitalisierung des Kryptomarktes beträgt am 9. April etwa 2,8 Billionen US-Dollar. Sollte sich der Markt verdoppeln, würde dies eine neue Gesamtmarktkapitalisierung für Kryptowährungen von 5,6 Billionen US-Dollar bedeuten. Bitcoin macht etwa 49 Prozent des gesamten Kryptomarktes aus und hat laut CoinMarketCap eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen US-Dollar.

Ripples Garlinghouse ist nicht der einzige Krypto-Bulle, der dem Krypto-Markt in diesem Jahr überdurchschnittliche Gewinne prognostiziert. Marshall Beard, Chief Operating Officer der US-amerikanischen Kryptobörse Gemini, sagte kürzlich auf einer Krypto-Konferenz in London, er erwarte, dass der Bitcoin noch in diesem Jahr auf 150.000 US-Dollar steigen wird.

"Alles ist in diesem Jahr schon so schnell gestiegen, es gibt einfach eine Menge Aktivität, eine Menge Adoption, neue Regulierung, ETFs, das Halving, Miner, die aussteigen müssen. Sie werden heftige Auf- und Abwärtsbewegungen sehen, bis das neue Allzeithoch erreicht ist, das meiner Meinung nach bei 150.000 US-Dollar liegen wird."

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 70.840$ auf CryptoCompare Index (09. April 2024, 14:01 Uhr) gehandelt.

