Die Umsätze von Eli Lilly (US5324571083) wuchsen in Q4 um 28 Prozent auf 4Q den Umsatz um +28% (J/J) auf 9,4 Mrd. US-Dollar, was ungefähr hälftig auf Volumensteigerungen sowie Preiserhöhungen zurückzuführen ist. Mounjaro, das Konkurrenzprodukt zu Novo Nordisks Wegovy, welches ebenfalls zur Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit eingesetzt wird, steht dabei für 2,2 Mrd. US-Dollar (vs. 279 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres, Q4-2022. Auch beim Brustkrebs-Medikament Verzenio konnte der Absatz deutlich gesteigert werden. Die operative Marge wurde auf 27,6 Prozent gesteigert, der Gewinn pro Aktie stieg auf 2,49 US-Dollar (+19 Prozent). Wer auf dem aktuellen Kursniveau lieber mit Sicherheitspuffer investiert, kann sich mit Zertifikaten defensiv positionieren.

Discount-Strategien mit 7,8 oder 16,1 Prozent Puffer (Juni / September)