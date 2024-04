Rheinmetall liegt zeitweise zweistellig im Minus und notiert am DAX-Ende. Was ist da los? Zunächst begann der Handelstag mit einem neuen Rekord bei 570 Euro. Goldman Sachs hatte vor Handelsbeginn eine neue Einstufung herausgegeben. „GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 606 (381) EUR – ‚BUY“.

In den vergangenen Tagen wurden die Rüstungstitel von Analysten stärker bewegt. Vor allem Renk notierte zuletzt mit starken Ausschlägen. Kurioserweise muss man grade bei Einschätzungen von Goldman besonders gut hinsehen. Oft sind die Kursziele sehr prozyklisch und man kann davon ausgehen, dass die Bank intern eine andere Strategie vorgibt. So wurde das heutige Kursziel am Markt zum Ausstieg genutzt. Die Schwäche nach dem Rekord dürfte eine Algorithmen getriggert haben, die wiederum ihre Positionen mit Gewinn verabschiedeten. Am Morgen war Rheinmetall für einige Zeit bei TradeRepublic nicht handelbar. Seit Wochen ist die Aktie bei fast allen Brokern auf den vorderen Plätzen. Wollen „alle“ zeitgleich raus, ist die Tür bei manchen Brokern zu klein. Wir empfehlen bei Brokern nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auch auf Handelsoptionen. Bei unserem Testsiegerhandeln Sie via Gettex, Lang & Schwarz, Tradegate und XETRA.