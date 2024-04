goldinvest.de Starinvestor Eric Sprott erhöht Beteiligung an Silver Storm Mining signifikant Silver Storm Mining (WKN A3EWAU / TSXV SVRS) hat große Pläne. Bis 2025 will man den Silberminenkomplex La Parilla in Mexiko wieder in Produktion bringen. Silver Storm hatte La Parrilla erst letztes Jahr von First Majestic Silver übernommen. Bis dort wieder Silber gefördert werden kann, ist allerdings noch einiges an Arbeit nötig – und das kostet. Entsprechend hat sich das Unternehmen jetzt frisches Kapital gesichert. Die Nachfrage von Seiten der Investoren war so hoch, dass die Finanzierung mehrmals erweitert wurde – und auch eine kanadische Investorenlegende baute ihre Beteiligung an Silver Storm noch einmal aus!