Fitch macht beim Reich der Mitte Wachstumsrisiken aus und stuft den Ratingausblick herab. Die Ratingagentur folgt damit der Einschätzung von Moody's. Dies beleuchtet die schwierige Situation, in der sich Chinas Wirtschaft befindet, während sie sich bemüht, auf neue Wachstumsmodelle umzusteigen. So planen die chinesische Regierung und Notenbank beispielsweise Stimulierungsmaßnahmen in Höhe von 500 Milliarden Yuan für Technologieunternehmen zur Innovation.

Fitch prognostiziert, dass die explizite Verschuldung der Zentral- und Lokalregierungen Chinas von 56,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023 auf 61,3 Prozent im Jahr 2024 ansteigen werde. Diese Entwicklung ist vor allem auf den Abschwung im Immobiliensektor zurückzuführen, der die Einnahmen aus der Grundstücksentwicklung drastisch reduziert hat und viele Städte unter erheblichen Schuldenlasten leiden lässt.

"Fraglich ist, ob China in der Lage ist, eine weiche Landung für seinen Wohnungsbausektor herbeizuführen und das Problem der nicht fertiggestellten Wohneinheiten zu lösen. Die politischen Entscheidungsträger zögern dringende Maßnahmen hinaus, da das Gesamtwachstum immer noch akzeptabel ist. Es besteht jedoch zunehmend die Gefahr, dass Peking den Rückgang des allgemeinen Vertrauens in die Wirtschaft nicht aufhalten kann", so das asiatische Aktienteam von Nikko AM.

Fitch rechnet außerdem mit einem Anstieg des gesamtstaatlichen Defizits von 5,8 Prozent des BIP im Jahr 2023 auf 7,1 Prozent im Jahr 2024, was den höchsten Stand seit der strengen COVID-19-Politik im Jahr 2020 markiert.

S&P bewertet China ebenfalls mit A+, gleichauf mit Moody's aktuellem A1-Rating. Beide sehen Chinas Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Vorjahr auf 4,5 Prozent im Jahr 2024 abschwächen, während der Internationale Währungsfonds ein leicht optimistischeres Bild mit einem erwarteten Wachstum von 4,6 Prozent zeichnet.

Die Regierung in Peking hat weitere Maßnahmen angekündigt, um Risiken durch die Verschuldung lokaler Regierungen zu verhindern und zu lösen, und betont die Bedeutung eines moderaten Defizitumfangs und einer sinnvollen Nutzung von Schuldenfonds für das Wirtschaftswachstum und die Aufrechterhaltung guter staatlicher Kreditratings.

Der in Hongkong notierte Hang Seng zeigt sich unbeeindruckt und ist erneut über die psychologisch wichtige Marke von 17.000 Punkten geklettert. Der CSI 300 hingegen rutschte um fast 1 Prozent ab.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

