STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Newmont Mining (WKN ME53V1) Gold-Aktien konnten in den letzten Monaten nicht mit der Rallye des Edelmetalls mithalten. So erreichten die Papiere des weltweit größten Goldproduzenten Newmont Mining Ende Februar mit 29,43 US-Dollar ihren tiefsten Stand seit 5 Jahren. Seither geht es im Sog des weiter steigenden Goldpreises jedoch wieder nach oben. Heute kostet ein Anteilsschein am US-amerikanischen Bergbaukonzern 39,67 US-Dollar und damit 8,5 % mehr als in der Vorwoche. Stuttgarter Anleger nutzen den Kurssprung und realisieren ihre Gewinne. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Newmont Mining wird verkauft. 2. Call-Optionsschein auf Daimler Truck (WKN VD08UM)

Der LKW-Produzent Daimler Truck gab gestern seine Absatzzahlen für das erste Quartal bekannt. Demnach sanken die Auslieferungen um 13 % auf 108.911 Fahrzeuge. Die Stuttgarter verweisen dabei auf ein schwaches Umfeld vor allem in den wichtigen asiatischen Märkten, während die "Absatzzahlen in unseren Kernmärkten für schwere Lkw in Europa und Nordamerika [?] wie erwartet auf einem soliden Niveau" liegen, so Daimler Truck-CEO Martin Daum. Die Aktie des Nutzfahrzeuge-Herstellers reagierte gestern mit einem Abschlag von rund 4 %. Heute erholen sich die Papiere etwas, derzeit steht mit 45,81 Euro ein Kursplus von 1,15 % auf dem Kurszettel. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Daimler Truck überwiegend gekauft. 3. Knock-out-Call auf Ströer (WKN UK075H)

Die Ströer-Aktie setzt nach einer kleinen Verschnaufpause ihren Aufwärtstrend fort. Heute erreicht sie mit 57,50 Euro ihren höchsten Stand seit rund zwei Jahren. Zuletzt äußerten sich die Analysten von JPMorgan Chase positiv zur Geschäftsentwicklung des Werbe-Spezialisten. Sie erwarten, dass das Geschäft weiter an Fahrt gewinnt und bestätigen ihr Kursziel von 76 Euro. Knock-out-Anleger gehen mit und kaufen einen Call auf Ströer.

Euwax Sentiment Index

Der DAX erholt sich heute von seiner gestrigen Schwächephase. Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten, welche am Nachmittag veröffentlicht werden, klettert der deutsche Leitindex wieder auf 18.200 Punkte, das bedeutet einen Zuwachs von 0,75 % gegenüber dem Vortag. Stuttgarter Anleger bleiben dennoch in der Defensive, der Euwax Sentiment hält sich den gesamten Vormittag über im negativen Bereich auf, aktuell stehen -25 Punkte auf der Kurstafel. Börse Stuttgart auf Youtube

China & Indien - Jetzt (noch) investieren?

Das chinesische "Jahr des Drachen? hat begonnen - begleitet von Hoffnungen auf eine Trendwende. Steht der Drache doch für Wachstum, Fortschritt und Überfluss - Attribute die Chinas Wirtschaft und Börse fehlten. Was passieren muss, damit die Trendwende gelingt verrät Tilmann Galler (Kapitalmarkt-Stratege bei J.P. Morgan Asset Management) im Gespräch mit Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Lohnt es sich jetzt noch in Indien zu investieren oder ist der Markt schon heiß gelaufen? Welche Emerging Markets sind derzeit sonst noch spannend? Aktuelle Einschätzungen im Interview. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=eKytvr7YZbc

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)