Die Harjavalta-Anlage sollte dem Hersteller helfen, einen größeren Teil der Lieferkette für Elektrofahrzeuge von Asien nach Europa zu verlagern. Das finnische Projekt, das eine BASF-Anlage zur Herstellung von Kathoden für Elektroauto-Batterien mit Vorläufermaterialien versorgen sollte, erhielt seine erste Genehmigung im Jahr 2020 und sollte zwei Jahre später in Betrieb gehen. Es wurde jedoch nie in Betrieb genommen, nachdem Umweltgruppen rechtliche Einwände erhoben hatten und die Genehmigungen ausgesetzt wurden.

BASF wird in der nächsten Woche mit den Verhandlungen über Entlassungen beginnen, von denen eine "hohe zweistellige" Zahl von Mitarbeitern am Standort Harjavalta in Finnland betroffen sein könnte, so das Unternehmen. Das Werk werde demnach seit Jahren durch bürokratische Hindernisse und den Widerstand von Umweltgruppen aufgehalten.

"Wir haben eine schmerzhafte Reise hinter uns, bei der mehrere Genehmigungen erteilt, angefochten und – leider – nicht aufrechterhalten wurden", zitiert Bloomberg Tomi Oja, den finnischen Batteriematerialgeschäftsleiter der BASF.

Die BASF hofft nach wie vor, die Produktion in Harjavalta aufnehmen zu können. Die endgültige Genehmigung für den Standort stehe noch aus, und das Unternehmen erwarte eine Entscheidung der lokalen Behörden noch in diesem Jahr, so ein Sprecher.

Die BASF-Aktie fällt am Donnerstag um bis zu 4,2 Prozent – so stark wie seit fast fünf Monaten nicht mehr – auf 51,76 Euro. Zum Wochenanfang hatte die Citigroup das Kursziel für die BASF-Aktie um knapp ein Viertel von 45 auf 56 Euro angehoben und das neutrale Rating bestätigt. Am Mittwoch meldete sich auch die Deutsche Bank zu Wort – und stufte den Chemietitel von Buy auf Neutral herab. Das Kursziel beließ die Bank allerdings – ebenfalls bei 56 Euro.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,07 % und einem Kurs von 52,10EUR auf Tradegate (11. April 2024, 16:10 Uhr) gehandelt.