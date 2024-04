Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und Dow Jones sind alle im Minus, während nur der S&P 500 einen leichten Anstieg verzeichnet. Der DAX hat einen Rückgang von 0,69% und steht aktuell bei 17.956,83 Punkten. Der MDAX hat einen etwas stärkeren Rückgang von 0,80% und steht bei 26.703,89 Punkten. Der SDAX zeigt den geringsten Rückgang von allen Indizes mit nur 0,06% und steht bei 14.497,33 Punkten. Der TecDAX hat einen Rückgang von 0,74% und steht bei 3.356,99 Punkten. Die amerikanischen Indizes zeigen eine gemischte Entwicklung. Der Dow Jones ist mit 0,21% im Minus und steht bei 38.322,12 Punkten, während der S&P 500 einen leichten Anstieg von 0,07% verzeichnet und bei 5.157,65 Punkten steht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die meisten Indizes heute einen Rückgang verzeichnen, wobei der MDAX den größten Rückgang und der SDAX den geringsten Rückgang aufweist. Der S&P 500 ist der einzige Index, der einen Anstieg verzeichnet.Topwerte im DAX sind RWE mit einem Anstieg von 2.69%, gefolgt von Rheinmetall mit 1.91% und Sartorius mit 1.71%.Die Flopwerte sind BASF mit einem Rückgang von -3.44%, Commerzbank mit -3.91% und Deutsche Telekom mit -6.11%.Nordex führt die Topwerte im MDAX an mit einem Anstieg von 3.06%, gefolgt von AIXTRON mit 2.36% und HENSOLDT mit 2.28%. Die Flopwerte sind Fraport mit einem Rückgang von -4.60%, Delivery Hero mit -4.75% und ThyssenKrupp mit -6.36%.CECONOMY ist der Topwert im SDAX mit einem Anstieg von 4.42%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit 3.51% und STRATEC mit 2.34%. Die Flopwerte sind SGL Carbon mit einem Rückgang von -2.70%, IONOS Group mit -3.10% und SYNLAB mit -3.63%.Nordex führt auch im TecDAX die Topwerte an mit einem Anstieg von 3.06%, gefolgt von AIXTRON mit 2.36% und HENSOLDT mit 2.28%. Die Flopwerte sind Infineon Technologies mit einem Rückgang von -2.19%, Nagarro mit -2.57% und Deutsche Telekom mit -6.11%.Die Topwerte im Dow Jones sind Nike (B) mit einem Anstieg von 2.49%, gefolgt von Amgen mit 0.96% und Apple mit 0.92%. Die Flopwerte sind Boeing mit einem Rückgang von -1.32%, Chevron Corporation mit -1.72% und Travelers Companies mit -1.73%.Broadcom führt die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 2.91%, gefolgt von Super Micro Computer mit 2.80% und Uber Technologies mit 2.56%. Die Flopwerte sind Kenvue mit einem Rückgang von -3.46%, Bio-Rad Laboratories (A) mit -4.73% und Fastenal mit -4.98%.