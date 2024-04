Es gibt eine Reihe geo- und geldpolitischer Unwägbarkeiten, die sich derzeit nicht in die gewünschte Richtung entwickeln. Der mittelfristige Aufwärtstrend seit Mitte Februar, der den DAX in der Spitze über zehn Prozent nach oben getragen hat, ist jetzt gebrochen und einem neuen Abwärtstrend gewichen. Bereits ein Drittel der Rally hat der Markt korrigiert, als er die 18.000 Punkte erreichte. Bei entsprechender Nachrichtenlage ist allerdings nicht auszuschließen, dass er auch die Hälfte dieser Kursgewinne korrigiert, was den Index auf 17.700 Punkte führen könnte.

Noch lässt sich eine hohe Widerstandsfähigkeit des Marktes gegenüber den zurückgenommenen geldpolitischen Erwartungen ausmachen. Die Börsen erwarten nur noch weniger als zwei Zinssenkungen durch die US-Notenbank in diesem Jahr. Vor drei Monaten war der Markt noch von der vierfachen Zahl an Zinssenkungen ausgegangen und der S&P 500 ist seitdem um acht Prozent gestiegen. Hohe Zinsen sind nur dann ein Problem, wenn die US-Wirtschaft sie nicht verkraftet und das ist genau das Szenario, von dem die wenigsten Anleger aktuell ausgehen.