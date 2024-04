Die US-Konjunktur bleibt stark, die Inflation hoch. Das bremst Hoffnungen auf rasch sinkende Zinsen in den Vereinigten Staaten, möglicherweise wird die Europäische Zentralbank noch vor der Fed den ersten Zinsschritt machen. „Für Anleger wächst die Gefahr von Kursrückschlägen“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Wie groß das Risiko ist, hängt zunächst vor allem auch von der anlaufenden Berichtssaison ab.

In Europa ist beim Thema Inflation Entspannung angesagt: Noch im Dezember 2023 lag die Teuerungsrate bei 3,4 Prozent und ist im März nach vorläufigen Zahlen auf 2,2 Prozent gesunken – stetig in Richtung EZB-Ziel von knapp unter zwei Prozent. Ganz anders sieht es derzeit in den USA aus: Die US-Konjunktur kennt kein Halten, der Jobaufbau lag zuletzt mit 303.000 Stellen weit über den Erwartungen, die Lohnzuwächse sind nach wie vor kräftig. Dementsprechend bleibt die Inflation weiter auf hohem Niveau, im März stieg die Rate sogar von 3,2 auf 3,5 Prozent. Die Kernrate – ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise – verblieb bei 3,8 Prozent. „Damit schwinden die Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik in den USA“, erklärt Gerlinger. Inzwischen würden nur noch zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr erwartet. Der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers sieht sogar das Risiko, dass der nächste Schritt der US-Fed eine Zinserhöhung sein könnte.