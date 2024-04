Die möglichen Gründe für den Anzug des Silberpreises sind vielfältig. Zum einen gilt es – wie ähnlich wie Gold – als wertstabil und somit als Absicherung in einem instabilen Markt. Der größte Einsatzbereich für Silber ist – im Gegensatz zu Gold – nicht in der Schmuckindustrie. Aufgrund seiner Eigenschaften wie der Leitfähigkeit, der Lichtempfindlichkeit und der antibakteriellen Wirkung findet es weit darüber hinaus Einsatz, zum Beispiel in der Medizin, als Bestandteil von Batterien, als Medienspeicher, in der Fotografie, in der Solartechnik und in vielen weiteren Industrien.

Nach der Explosion des Goldpreises hat nun Silber nachgezogen – laut etf.com waren Silber- und Silberminen-ETFs (ETF = Exchange Traded Fund) in der vergangenen Woche sogar die am besten abschneidenden börsengehandelten Fonds.

In Silber investieren: Fonds, ETFs und ETCs

In Deutschland gibt es wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen durch die UCITS-Richtlinien keine Silber-ETFs. Wer dennoch direkt auf den Silberpreis setzen möchte, kann dies über Silber-ETCs tun (ETC = Exchange Traded Commodity). Dabei handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen, die in der Regel mit physischen Silberbeständen besichert sind. Wer lieber auf ETFs setzt, wird im Minen-Sektor fündig.

Zu den Silberminen-ETFs gehören beispielsweise der Global X Silver Miners UCITS ETF (ISIN: IE000UL6CLP7) oder der iShares MSCI Global Silver and Metals Miner ETF (ISIN: US4642863272). Ersterer konnte über die vergangenen 7 Tage 12,1 Prozent zulegen, während der Anstieg beim iShares-ETF im selben Zeitraum nur 6,33 Prozent dazugewann (Stand: 12.04.2024). Schaut man sich die Entwicklung über die vergangenen 30 Tage seit dem 13.03. an, hat der iShares MSCI Global Silver and Metals Miner ETF sogar ganz knapp die Nase vorn: Er legte in diesem Zeitraum um 30,28 Prozent zu, der Global X Silber Miners UCITS ETF um 30,25 Prozent.

Bei den ETC stehen interessierten Anlegerinnen und Anlegern beispielsweise der WisdomTree Physical Silver (ISIN: JE00B1VS3333), der iShares Physical Silver ETC (ISIN: IE00B4NCWG09), der Xtrackers Physical Silver ETC (ISIN: DE000A1E0HS6) oder der Invesco Physical Silver (ISIN: IE00B43VDT70) zur Auswahl.

Eine Alternative für Investorinnen und Investoren, die ihr Kapital lieber der Expertise von aktiv verwaltenden Fondsmanagern anvertrauen, bieten Investmentfonds, die auf Unternehmen aus der Silberbranche setzen. Hier gibt es beispielsweise den STABILITAS Silber + Weißmetalle (ISIN: LU0265803667), der über die vergangenen 30 Tage um 26,49 Prozent und über die vergangenen 7 Tage um 6,86 Prozent zulegte.

Fazit

Als Rohstoff ist Silber extrem vielseitig und findet in vielen Branchen Anwendung. Neben einer Investition in physisches Silber findet man diverse ETFs, ETCs und aktiv gemanagte Investmentfonds, die von einer positiven Wertentwicklung des Silbers, wie wir sie in letzter Zeit beobachten konnten, profitieren.

Autorin: Kerstin Krüsemann, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

