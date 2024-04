Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Alle genannten Indizes sind im Minus, was auf einen allgemeinen Rückgang der Aktienkurse hinweist. Der DAX hat heute 0,55% verloren und steht nun bei 17.939,47 Punkten. Dies ist ein moderater Rückgang im Vergleich zu den anderen Indizes. Der MDAX hat mit einem Minus von 0,91% etwas stärker verloren und steht nun bei 26.576,03 Punkten. Der SDAX hat heute 1,14% verloren, was den größten Rückgang unter den deutschen Indizes darstellt. Er steht nun bei 14.355,39 Punkten. Der TecDAX hat ebenfalls stark verloren und steht mit einem Minus von 1,25% nun bei 3.329,56 Punkten. Unter den US-Indizes hat der Dow Jones 0,59% verloren und steht nun bei 38.096,53 Punkten. Der S&P 500 hat 1,00% verloren und steht nun bei 5.152,33 Punkten. Dies ist der größte Rückgang unter den US-Indizes. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der TecDAX und der S&P 500 heute die größten Verluste verzeichnet haben, während der DAX und der Dow Jones vergleichsweise moderat gefallen sind.Der allgemeine Trend ist jedoch bei allen Indizes negativ.Die Topwerte im DAX waren RWE mit einem Anstieg von 3.70%, gefolgt von Rheinmetall mit 1.95% und MTU Aero Engines mit 1.50%. Auf der anderen Seite verzeichneten BMW einen Rückgang von -2.32%, gefolgt von Porsche AG mit -2.33% und Sartorius mit -2.89%.Im MDAX konnten sich Aroundtown mit einem Anstieg von 5.68%, SILTRONIC AG mit 4.07% und Evotec mit 3.53% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren AIXTRON mit einem Rückgang von -3.08%, gefolgt von Hugo Boss mit -3.16% und PUMA mit -4.72%.Die Topwerte im SDAX waren SYNLAB mit einem Anstieg von 4.73%, gefolgt von Grand City Properties mit 2.41% und MLP mit 1.79%. Die Flopwerte waren SCHOTT Pharma mit einem Rückgang von -4.89%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit -6.39% und Varta mit -30.37%.Im TecDAX konnten sich SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 4.07%, Evotec mit 3.53% und HENSOLDT mit 1.73% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren AIXTRON mit einem Rückgang von -3.08%, gefolgt von Eckert & Ziegler mit -3.49% und ATOSS Software mit -3.82%.Die Topwerte im Dow Jones waren Walmart mit einem Anstieg von 0.92%, gefolgt von Apple mit 0.85% und Travelers Companies mit 0.63%. Die Flopwerte waren Walt Disney mit einem Rückgang von -2.22%, gefolgt von Intel mit -3.45% und JPMorgan Chase mit -5.45%.Im S&P 500 konnten sich Globe Life mit einem Anstieg von 13.34%, Newmont Corporation mit 2.46% und Progressive mit 1.86% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Norwegian Cruise Line mit einem Rückgang von -4.00%, gefolgt von ON Semiconductor mit -4.33% und FMC mit -5.22%.