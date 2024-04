Aktien, Gold, Yen – die Lage am Wochenende Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, die US-Inflationsrate hat die Erwartungen übertroffen, was Zweifel an einer baldigen Zinssenkung der Fed aufkommen lässt. Senkt die FED 2024 die …