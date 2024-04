Hensoldt, Renk Group, Rheinmetall und der Vierte für die Umwelt! Die Ereignisse um Israel am Wochenende lassen die Aktien von Rüstungsunternehmen zurück in den Fokus rücken. Die Volatilität der Aktien von Hensoldt, der Renk Group und von Rheinmetall nahm zuletzt zu. Das mag an Gewinnmitnahmen oder auch an einer …