Die größte Kryptowährung wurde zuletzt um 2,3 Prozent höher bei 66.290 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Samstag Bloomberg-Daten zufolge um 7,7 Prozent abgesackt war. Kleinere Coins wie Polkadot und Uniswap, die zeitweise noch kräftiger abgesackt waren, erholten sich ebenfalls und stiegen um mehr als zehn Prozent, während Ether um fünf Prozent zulegte.

Da der Angriff des Irans auf Israel stattfand, während die meisten Märkte geschlossen waren, befanden sich Krypto-Trader in der ungewöhnlichen Lage, unter den Ersten zu sein, die auf ein wichtiges geopolitisches Ereignis reagierten.

Daten von Coinglass zeigen, dass am Freitag und Samstag rund 1,5 Milliarden US-Dollar an bullischen Krypto-Wetten über Derivate aufgelöst wurden – eine der größten zweitägigen Liquidationen seit mindestens sechs Monaten.

Eine signifikante militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran würde die Vorstellung auf die Probe stellen, dass Bitcoin und andere Kryptoassets einen sicheren Hafen in Zeiten des Aufruhrs bieten – eine Ansicht, die häufig von Befürwortern dieser Anlageklasse geäußert wird. Als Russland Anfang 2022 in die Ukraine einmarschierte, hat sich diese These nicht bestätigt. Der Markteinbruch des Bitcoin, der zuvor bereits begonnen hatte, hielt nach dem Angriff an und ging weiter bis Ende des Jahres.

Kryptospekulanten warten auf das so genannte Bitcoin-Halving, bei dem das neue Angebot des Token halbiert wird und das voraussichtlich am 20. April stattfinden wird. In der Vergangenheit hat sich die Halbierung als Rückenwind für die Preise erwiesen, obwohl es wachsende Zweifel gibt, ob eine Wiederholung wahrscheinlich ist, da Bitcoin kürzlich ein Allzeithoch erreicht hat.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

