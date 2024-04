Dieses Signal könnte neuen Schwung in die Aktie bringen, nachdem in der vergangenen Woche bereits die Citigroup das Kursziel von 45 auf 56 Euro angehoben und die Deutsche Bank ihr Kursziel von 56 Euro bestätigt hatte. Marktteilnehmer hoffen, dass die historische Krise im Chemiesektor mit sinkenden Energiekosten und einer zukünftig besseren Weltkonjunktur langsam zu Ende geht.

Die BASF-Aktie hat seit Jahresbeginn knapp sechs Prozent zulegen können und bleibt damit hinter dem allgemeinen Markt weit zurück.

Am Donnerstag hatte der Chemieriese bekanntgegeben, dass er die Entlassung aller Mitarbeiter des finnischen Werks für Batteriematerialien erwägt. Die Aktie war in der Folge zeitweise auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gefallen.

In dieser Woche startet BASF die Gespräche über die bevorstehenden Entlassungen, die eine hohe zweistellige Anzahl von Mitarbeitenden am Standort Harjavalta in Finnland betreffen könnten, teilte das Unternehmen bereits am Donnerstag mit. Seit Jahren sieht sich das Werk bürokratischen Barrieren und dem Widerstand von Umweltgruppen ausgesetzt.

BASF-Anleger warten nun gespannt auf die Hauptversammlung des Chemiegiganten am 25. April. Am selben Tag wird es auch eine Telefonkonferenz zur Quartalsmitteilung von BASF geben.

