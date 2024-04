Der ein oder andere Leser mag zwischen den Stühlen sitzen und überlegen, ob er die Gold- oder aber die Silberrallye spielen sollte? Gerade Silber gilt als hochgradig volatil. Im Zweifel könnte es eine Überlegung wert sein, auf Aktien von Produzenten zu setzen, die sowohl Silber als auch eine adäquate Menge Gold aus dem Boden holen.

Pan American Silver – Aktie geht steil

Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten befand sich seit dem August 2020 in einer heftigen Korrektur. Im August 2020 notierte Pan American Silver noch bei 40 US-Dollar. Dann brach die Korrektur los. Und diese zeigte sich in den letzten Monaten / Jahren erbarmungslos. Erst ein zunächst noch recht unscheinbarer Doppelboden, den die Aktie im Februar und März dieses Jahres im Bereich von 12,2 US-Dollar ausbildete, könnte nun das Potenzial haben, die Korrektur zu beenden. Die furiose Kursrallye der letzten Wochen nährt zumindest entsprechende Hoffnungen.



Pan American Silver im Kurzportrait

Spätestens das Eingreifen der Kanadier in den Übernahmepoker um Yamana Gold im Jahr 2022 dürfte Pan American Silver bekannt gemacht haben. Gold Fields griff damals nach Yamana Gold. Als es bereits nach einer Übernahme durch die Südafrikaner aussah, gaben Pan American Silver und Agnico Eagle Mines ein Gegenangebot ab und erhielten letztendlich den Zuschlag für Yamana Gold. Aus dem ehemaligen Yamana-Portfolio wanderten mit dem Jacobina-Minen-Komplex in Brasilien, den chilenischen Minen El Peñón und Minera Florida sowie der argentinischen Cerro Moro-Mine vier produzierende Gold- und Silberminen zu Pan American Silver.

Für das Jahr 2024 plant Pan American Silver mit einer Silberproduktion in einer Spanne von 21 Mio. Unzen bis 23 Mio. Unzen bei All-in Sustaining Costs (AISC) in einer Spanne von 16,0 US-Dollar bis 18,50 US-Dollar. Pan American Silver weist zudem eine beachtliche Goldproduktion auf. Für 2024 prognostizieren die Kanadier zwischen 880.000 Unzen und 1,0 Mio. Unzen Gold. Die AISC werden von 1.475 US-Dollar bis 1.575 US-Dollar je Unze erwartet,

Fazit:

Pan American Silver ist mit einer Jahresproduktion von über 20 Mio. Unzen Silber einer der größten Silberproduzenten der Welt. Hinzu kommt eine starke Goldproduktion. Die Kombination aus den beiden Edelmetallen macht Pan American Silver interessant. Wenn man so will, vereint Pan American Silver die Dynamik von Silber und die Stabilität von Gold. Die Kursrallye hat mit dem Widerstandsbereich 20,0 US-Dollar / 21,5+ US-Dollar eine große Herausforderung vor sich. Das Erreichen dieser Zone könnte Gewinnmitnahmen provozieren. Diese sollten allerdings auf 17 US-Dollar begrenzt bleiben, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. Sollte der Aktie allerdings der Sprung über die 21,5 US-Dollar gelingen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Selbst eine Bewegung in Richtung 30 US-Dollar sollte in diesem Fall nicht überraschen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

