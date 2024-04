Ramp Metals macht den nächsten Schritt

Die kanadische Explorationsgesellschaft Ramp Metals (TSXV RAMP / WKN A407UW) ist kaum mehr als einen Monat an der Börse, da hat man schon das erste Bohrprogramm abgeschlossen. Abgezielt hat man mit diesen Bohrungen auf hochgradige Kupfer- und Nickelvererzung, doch wie sich jetzt zeigt ist auf Ramps Rottenstone SW-Liegenschaft auch Gold vorhanden. Mit dem Bohrprogramm hat Ramp nun übrigens gemäß einer Vereinbarung aus dem Jahr 2022 sowohl das Rottenstone SW als auch das PLD-Projekt zu 100% erworben.

Insgesamt teufte Ramp ihm Rahmen der ersten Bohrtests auf Rottenstone SW vier Diamantkernbohrungen ab, die eine Gesamtlänge von 1.180 Metern erreichten. Das Ziel waren dabei zwei im Vorfeld als besonders aussichtsreich eingestufte Leiterstrukturen namens Rogue und Ranger. Drei Bohrungen wurden auf Rogue und das vierte Bohrloch auf Ranger durchgeführt.

Das Unternehmen war dabei insofern erfolgreich, als man mit drei von vier Bohrungen auf signifikante Abschnitte mafisch-ultramafischen Lithologien stieß. Zusätzlich konnte Ramp mit Hilfe eines Niton XL5 Plus handgehaltenen Röntgenfluoreszenz-Spektrometer, einem so genannten Elementanalysator, Pyrrhotit-Vererzung nachweisen, die in den meisten mafisch-ultramafischen Gesteinsblöcken auftraten. Die Art der Mineralisierung reichte dabei von disseminiert bis semi-massiv.

Bohrloch Ranger-01-24 beispielsweise stieß auf 20 Meter an Pyrit in ultramafischer Lithologie, wobei die Vererzungsart von disseminiert bis netzartig strukturiert reichte. Interessanterweise hatten Proben, die dort im Oktober 2023 entnommen von Felsbrocken und Ausbissen entnommen wurden unter anderem signifikante Goldgehalte von 5,11 g/t bzw. 1,09 g/t erbracht.

Jordan Black, CEO of Ramp Metals erklärte: „Diese Funde demonstrieren das Potenzial unserer Assets aber auch die Expertise unseres Teams. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse bekannt zu geben.“ Bis es sowas ist, dürfte allerdings noch ein wenig Zeit vergehen, da die Bohrkerne noch im Labor analysiert werden.

Wie geht es weiter?

Ramp Metals wird die Leitstrukturen Rogue und Ranger sowie zwei weitere, noch nicht mit Bohrungen getestete Leitstrukturen auf Rottenstone SW mit einem umfassenden geophysikalischen Programm untersuchen. Wobei die unterwarteten Goldvorkommen die Spannung bei der Untersuchung des Projekts noch einmal steigern. Das Unternehmen will nämlich nun auch versuchen, die Quelle dieses Goldes aufzuspüren. Informationen zu diesem Explorationsprogramm und der Möglichkeit weiterer Bohrziele und Arbeiten im Feld wird Ramp zur Verfügung stellen, sobald die Ergebnisse aus dem Labor zur Verfügung stehen und das geophysikalische Bodenprogramm abgeschlossen werden kann.

Fazit: Die Spannung steigt, denn nun wird Ramp Metals in einigen Wochen wissen, ob man das Potenzial des Projekts richtig eingeschätzt hat und erste Hinweisen darauf erhalten, ob die Ähnlichkeiten einer Rottenstone Eye genannten Struktur auf dem Projekt mit der Nova Eye-Struktur etwas zu bedeuten haben. Dr. Mark Bennett, mittlerweile bei Ramp ab Bord, aber damals in Diensten von Sirius Resources, hatte Nova Ey in Western Australia entdeckt – aus der später die Nickel- und Kupfermine Nova-Bollinger wurde. Sirius Resources wurde schließlich für 1,8 Mrd. AUD übernommen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, auch was die entdeckten Goldvorkommen auf Rottenstone SW betrifft und bleiben auf jeden Fall am Ball.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Ramp Metals Inc. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen Ramp Metals Inc. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Ramp Metals Inc. und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.