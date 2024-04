Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte an der Börse

DAX

MDAX

SDAX

TecDAX

Dow Jones

S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine überwiegend negative Tendenz. Der DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und S&P 500 haben alle Verluste verzeichnet, wobei der SDAX mit -1,20% den größten Rückgang verzeichnet hat. Der MDAX folgt mit einem Minus von -1,09%, während der TecDAX und der DAX ähnliche Verluste von -0,60% bzw. -0,59% verzeichnen. Der S&P 500 hat einen geringeren Verlust von -0,20% erlitten. Im Gegensatz dazu steht der Dow Jones als einziger Index im Plus, mit einem leichten Anstieg von +0,26%. Trotz der allgemeinen negativen Entwicklung der Indizes, zeigt der Dow Jones eine positive Entwicklung, was auf eine unterschiedliche Marktreaktion in den USA im Vergleich zu Deutschland hindeuten könnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutige Entwicklung der Indizes mehrheitlich negativ war, mit dem Dow Jones als einzige Ausnahme.Topwerte: Fresenius (4.83%), Beiersdorf (1.13%), Covestro (0.55%) Flopwerte: Daimler Truck Holding (-2.92%), BMW (-3.05%), Porsche AG (-3.52%)Topwerte: Redcare Pharmacy (1.47%), AIXTRON (1.18%), Nordex (0.89%) Flopwerte: ThyssenKrupp (-5.70%), Aroundtown (-6.32%), Delivery Hero (-6.41%)Topwerte: SUESS MicroTec (1.65%), thyssenkrupp nucera (1.46%), Draegerwerk (1.20%) Flopwerte: Grand City Properties (-6.17%), Varta (-6.88%), Salzgitter (-7.00%)Topwerte: SUESS MicroTec (1.65%), AIXTRON (1.18%), Nordex (0.89%) Flopwerte: Eckert & Ziegler (-3.47%), Evotec (-3.48%), SILTRONIC AG (-3.59%)Topwerte: Unitedhealth Group (5.69%), Salesforce (1.77%), IBM (1.53%) Flopwerte: Honeywell International (-1.48%), Johnson & Johnson (-1.69%), Apple (-2.02%)Topwerte: Unitedhealth Group (5.69%), Super Micro Computer (4.22%), Etsy (3.46%) Flopwerte: M&T Bank Corporation (-3.79%), Bath & Body Works (-3.84%), Bank of America (-3.91%)