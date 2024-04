Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX, MDAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500 haben alle zugelegt, während der TecDAX einen Rückgang verzeichnet hat. Der DAX hat mit einem Plus von 0,19% einen leichten Anstieg verzeichnet und steht aktuell bei 17.808,26 Punkten. Der MDAX hat mit einem Plus von 1,02% den größten Anstieg unter den deutschen Indizes erlebt und steht nun bei 26.190,35 Punkten. Der SDAX hat mit einem Plus von 0,10% einen minimalen Anstieg verzeichnet und steht aktuell bei 14.016,54 Punkten. Im Gegensatz dazu hat der TecDAX einen Rückgang von 1,66% erlebt und steht nun bei 3.205,18 Punkten. Die amerikanischen Indizes haben beide zugelegt. Der Dow Jones hat mit einem Plus von 0,61% auf 37.974,59 Punkte zugelegt. Der S&P 500 hat ebenfalls zugelegt und steht mit einem Plus von 0,43% bei 5.043,29 Punkten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mehrheit der Indizes heute zugelegt hat, mit Ausnahme des TecDAX, der einen Rückgang verzeichnet hat.Der MDAX hat unter den deutschen Indizes die stärkste Performance gezeigt, während der Dow Jones unter den amerikanischen Indizes führend war.Die Topwerte im DAX waren Continental mit einem Anstieg von 2.78%, gefolgt von adidas mit 2.59% und RWE mit 2.30%. Auf der anderen Seite verzeichneten Siemens Healthineers einen Rückgang von -1.96%, gefolgt von Rheinmetall mit -3.72% und Sartorius mit einem deutlichen Rückgang von -15.35%.Im MDAX konnten Sixt mit einem Anstieg von 9.65%, HelloFresh mit 7.80% und Deutsche Lufthansa mit 6.47% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren Bechtle mit einem Rückgang von -1.71%, gefolgt von Nemetschek mit -2.91% und HENSOLDT mit -3.58%.Varta führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 8.22%, gefolgt von AUTO1 Group mit 6.08% und Borussia Dortmund mit 6.01%. Die Flopwerte waren Draegerwerk mit einem Rückgang von -2.58%, Elmos Semiconductor mit -2.84% und ProSiebenSat.1 Media mit -6.81%.AIXTRON konnte im TecDAX mit einem Anstieg von 4.57% die Topposition einnehmen, gefolgt von freenet mit 1.81% und Evotec mit 1.44%. Die Flopwerte waren Nemetschek mit einem Rückgang von -2.91%, HENSOLDT mit -3.58% und Sartorius mit -15.35%.Im Dow Jones führten Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 3.04%, gefolgt von Travelers Companies mit 1.82% und American Express mit 1.70%. Die Flopwerte waren Merck & Co mit einem Rückgang von -0.40%, gefolgt von Intel mit -0.41% und Salesforce mit -1.15%.Genuine Parts führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 12.13%, gefolgt von Capital One Financial mit 4.88% und United Airlines Holdings mit 4.68%. Die Flopwerte waren Bio-Rad Laboratories (A) mit einem Rückgang von -3.17%, gefolgt von Universal Health Services (B) mit -3.21% und HCA Healthcare mit -4.52%.