Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Die deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX haben alle Verluste erlitten. Der DAX verzeichnete dabei den geringsten Verlust mit -0,03%, gefolgt vom TecDAX mit -0,21%. Der MDAX und der SDAX haben stärkere Verluste erlitten, mit -0,35% bzw. -0,42%. Im Gegensatz dazu steht der amerikanische Index Dow Jones, der heute einen Gewinn von +0,48% verzeichnet hat. Der andere große amerikanische Index, der S&P 500, hat jedoch einen Verlust von -0,31% erlitten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute insgesamt schwächer abschnitten als die amerikanischen Indizes, wobei der Dow Jones der einzige Index war, der Gewinne verzeichnete.Die Topwerte im DAX waren Symrise mit einem Anstieg von 1.45%, gefolgt von Vonovia mit 1.36% und Qiagen mit 1.08%. Die Flopwerte waren Covestro mit einem Rückgang von -2.32%, Sartorius mit -2.40% und Infineon Technologies mit -2.44%.Im MDAX konnten sich Wacker Chemie mit einem Plus von 3.35%, HelloFresh mit 1.79% und LEG Immobilien mit 1.45% an die Spitze setzen.Die Flopwerte waren AIXTRON mit einem Verlust von -4.15%, Redcare Pharmacy mit -4.38% und Befesa mit -5.49%.Die Topwerte im SDAX waren SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 6.27%, gefolgt von KSB Vz. mit 2.32% und TAKKT mit 1.86%. Die Flopwerte waren Elmos Semiconductor mit einem Rückgang von -2.93%, NORMA Group mit -4.85% und CECONOMY mit -6.36%.SUESS MicroTec führte die Topwerte im TecDAX an mit einem Anstieg von 6.27%, gefolgt von Qiagen mit 1.08% und HENSOLDT mit 1.02%. Die Flopwerte waren ATOSS Software mit einem Verlust von -2.83%, SMA Solar Technology mit -3.66% und AIXTRON mit -4.15%.Die Topwerte im Dow Jones waren American Express mit einem Anstieg von 4.14%, gefolgt von Unitedhealth Group mit 1.77% und Chevron Corporation mit 1.36%. Die Flopwerte waren Apple mit einem Rückgang von -1.19%, Intel mit -1.28% und Amazon mit -1.53%.Paramount Global Registered (B) führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 7.93%, gefolgt von Fifth Third Bancorp mit 5.44% und American Express mit 4.14%. Die Flopwerte waren Advanced Micro Devices und NVIDIA mit einem Verlust von -3.46% sowie Micron Technology mit -4.39%.