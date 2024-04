Rollt bald die nächste Kaufwelle an?

Nach einer jahrelangen Korrektur und Kursverlusten von annähernd 100 Prozent drehten die Aktien des Sektors und setzten zu fulminanten Höhenflügen an. Neben der Legalisierung in Deutschland erhielt der Sektor durch Aussagen der US-Regierung Rückenwind.

Erste Chance vertan – Tilray im Fokus

Mit hohen Erwartungen blickte der Sektor auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Tilray. Das Unternehmen hatte im Januar solide Q2-Zahlen mit einigen positiven Aspekten vorgelegt und so hoffte man im Hinblick auf die Q3-Daten (3-Monats-Zeitraum zum 29. Februar) auf eine positive Überraschung. Am 09. April war es dann soweit. Die Veranstaltung verlief bekanntlich enttäuschend.

Tilray verfehlte in puncto Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Dass das Unternehmen dann auch noch die Jahresziele nach unten anpasste, brachte das Fass schließlich zum Überlaufen. Tilray senkte die Prognose für das bereinigte EBITDA in 2024 auf 60 Mio. US-Dollar bis 63 Mio. US-Dollar. Zuvor ging man von 68 Mio. US-Dollar bis 78 Mio. US-Dollar aus. Das Fiskaljahr 2024 des Unternehmens endet zum 31. Mai 2024. Im Anschluss an die Q3-Zahlen ging die Aktie in die Knie.

Während der letzten Handelstage mussten einige Cannabis-Aktien mächtig Federn lassen; die einen mehr, die anderen weniger. Zu den Werten, die besonders gerupft wurden, zählt sicherlich Tilray Brands. Die Aktie nimmt die zentrale Unterstützungszone 1,6 US-Dollar / 1,5 US-Dollar ins Visier. Das Erreichen dieses Kursbereiches stellt natürlich keine Garantie dar, dass es im Anschluss wieder nach oben geht. Zunächst muss gezittert werden, denn sollten die 1,5 US-Dollar nicht halten, könnte es recht ungemütlich werden. Um eine untere Trendumkehr zu forcieren, muss Tilray zügig über die 2,2 US-Dollar zurückkehren. Dort verläuft auch die 200-Tage-Linie.

Die nächsten Quartalsberichte müssen sitzen

Nachdem der Auftakt zur Quartalsberichtssaison vergeigt wurde, richten sich die Blicke auf die nächsten Veröffentlichungen. Spätestens Mitte Mai steht fest, welches Fazit man nach der Berichtssaison ziehen kann.

Rollt bald die nächste Kaufwelle an?

Es bedarf abermals externer Anstöße, um den Cannabis-Sektor aus seinem Korrekturmodus zu holen. Woher könnten diese Anstöße kommen? Die Quartalsberichtssaison könnte so einen Impuls liefern oder jede sich abzeichnende Erleichterung für Cannabis-Unternehmen in den USA (Stichworte: mögliche Neueinstufung von Cannabis durch die Drug Enforcement Administration (DEA) oder SAFER Banking Act).

Fazit

Aus charttechnischer Sicht hat die zurückliegende Korrektur den Boden für einen weitere Zwischenrallye bereitet. Das Warten auf den passenden Impuls geht indes weiter. Noch ist keiner abzusehen, aber das war auch Mitte März so.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte