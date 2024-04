Der Streaming-Dienst Netflix (ISIN US64110L1061), der derzeit mit hochwertig produzierten Serien wie "Griselda" und "3-Body-Problem" punktet, gewann im ersten Quartal mit 9,3 Mio. fast doppelt so viele Neukunden wie prognostiziert. Das Unternehmen teilt mit, durch "eine schwer zu kopierende Kombination aus einem starken Programm, hervorragenden Empfehlungen und einer großen Reichweite eine große Fangemeinde aufgebaut" zu haben. Die Umsatzzahlen blieben indes hinter den Erwartungen zurück und das Unternehmen signalisierte ein Ende des Booms. Zudem plane man, ab 2025 keine Abonnentenzahlen mehr zu veröffentlichen – bislang eine Schlüsselkennzahl für Analysten. Diese unpopuläre Maßnahme trifft auf die aktuelle Diskussion, wie Netflix nach dem recht erfolgreichen Vorgehen gegen geteilte Passwörter unter mehreren Usern eines Abos weiterhin stark wachsen will.

Der Discounter von HSBC mit der ISIN DE000HS4S5Z3 bringt bei einem Preis von 440,17 Euro unter der Annahme konstanter Wechselkurse eine Rendite von 29 Euro oder 15,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.9.24 oberhalb des Caps von 500 US-Dollar schließt. Andernfalls Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 18,6 Prozent Puffer (Dezember)

Eine längere Laufzeit resultiert beim ansonsten baugleichen Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (DE000ME5C0E6) in einem Puffer von 18,6 Prozent. Beim Preis von 424,60 und konstanten Wechselkursen ist eine Rendite von ca. 44,58 Euro oder 18,3 Prozent p.a. drin, sofern die Aktie am 20.12.24 über dem Cap von 500 US-Dollar notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit Cap und 18,9 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas mit der ISIN DE000PC67SS2 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 560 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum Bewertungstag 20.9.24 niemals die Barriere von 450 US-Dollar verletzt. Aus dem Preis von 484,08 Euro ergibt sich bei konstanten Wechselkursen eine Renditechance von 41,42 Euro oder 21,6 Prozent p.a. Attraktives Pricing: Das Produkt handelt aktuell über 7 Prozent deutlich günstiger als die Aktie (Abgeld). Immer Barausgleich.

