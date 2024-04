Die Ergebnisse deuten auf hochgradige Kupfer- und Goldmineralisierungen in den gebohrten Bereichen hin, was potenziell zur Entdeckung bedeutender Mineralressourcen führen könnte. Scotiabank betont, dass das Unternehmen bereits umfangreiche Bohrungen auf dem Kay-Gelände durchgeführt hat und mit 31 Millionen US-Dollar gut finanziert ist, um das verbleibende Drittel des Bohrprogramms abzuschließen.

"Wir sind von den neuesten Bohrergebnissen bei Kay positiv ermutigt, da sie weiterhin hochgradige polymetallische Spuren in Zielgebieten nahe der Kay-Lagerstätte liefern, einschließlich flacherer Spuren, die in Richtung Oberfläche tendieren und die wir für inkrementelle Ressourcenzuwächse bei Kay als vielversprechend erachten", erklärt Eric Winmill von Scotiabank in einer Notiz an die Kunden am 18. April.

Winmill prognostiziert einen Anstieg des Aktienkurses um 112 Prozent auf 4,50 kanadische Dollar vom aktuellen Niveau. Investitionen in Unternehmen, die sich mit der Erkundung von Mineralien beschäftigen, gelten oft als hochriskant. Von Deutschland aus ist die Aktie nur über einen US-amerikanischen oder kanadischen Broker handelbar.

Das Kay-Mine-Projekt, das vollständig im Besitz von Arizona Metals ist, gilt als das Aushängeschild des Unternehmens. Der Explorateur hat angegeben, dass Mineralien durch Bohrungen von 150 Metern bis mindestens 900 Metern unter der Oberfläche identifiziert wurden.

Laut FactSet-Daten liegt das Konsenskursziel für Arizona Metals bei 6 kanadischen Dollar, was einem potenziellen Anstieg von 183 Prozent entspricht. Rene Cartier von BMO Capital Markets hat ein Kursziel von 6,50 kanadischen Dollar festgelegt, was ein Potenzial von 207 Prozent bietet, während Bereket Berhe von Beacon Securities sogar ein Ziel von 10,50 kanadischen Dollar vorsieht, was einer potenziellen Steigerung von knapp 400 Prozent entspricht. Damit ist das Kursziel von Scotiabank das konservativste unter den von FactSet befragten Analysten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

