American West beginnt bisher größtes Bohrprogramm auf Kupferprojekt Storm

Das Team von American West Metals (ASX: AW1; FRA: R84) hat das diesjährige Bohr- und Explorationsprogramm auf dem Kupferprojekt Storm in Nunavut, Kanada, begonnen. Das Umfeld könnte angesichts des derzeit sehr starken Kupferpreises dabei kaum positiver sein.

Wie das Unternehmen heute mitteilt, sind Explorationsbohrungen und leistungsstarke geophysikalische Untersuchungen bereits im vollen Gange. Die Bohrungen haben zum Ziel, die bereits erstellte, erste Ressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Storm (die 17 Mio. Tonnen mit 1,2 % Cu und 3,4 g/t Ag definierte) nochmals erheblich zu erweitern. Erstmals setzt American West in dieser Saison eine auf Raupen montierte RC-Bohranlage auf dem Projekt ein. Diese Anlage kann autonom arbeiten und muss nicht per Hubschrauber mobilisiert werden. Es wird erwartet, dass dieser Schritt sowohl betriebliche als produktionstechnische Vorteile bringt, wobei zunächst bis zu 12.000 Meter and RC-Bohrungen geplant sind.

Außerdem setzt das Unternehmen die besonders leistungsstarke elektromagnetische Moving-Loop-Untersuchung (MLEM) auf Storm ein, um neue Ziele in höherer Auflösung und in tieferen Ebenen als frühere Untersuchungen zu generieren. Die EM-Anomalien, die bisher im Storm-Gebiet getestet wurden, weisen eine 100-prozentige Korrelation mit einer hochgradigen Kupfermineralisierung von über 2% auf. Mehrere IP-Anomalien, die durch Bohrungen getestet wurden, zeigen eine Korrelation mit Kupfersulfidmineralisierungen im Bereich von 0,5-2 % Cu. Geplant ist außerdem, zahlreiche hochrangige Kupfersulfidziele innerhalb des mehr als 2.000 Quadratkilometer großen Projektgrundstücks zu erkunden. Die Vorbereitungen für den Einsatz von zwei Bohrgeräten vor Ort - ein RC-Bohrgerät und ein Diamantkernbohrgerät - sind im Gange, wodurch sich die geplanten Bohrmeter für 2024 auf mehr als 20.000 m erhöhen.

Dave O'Neill, Managing Director von American West Metals, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass das Bohr- und Explorationsprogramm für 2024 auf dem Kupferprojekt Storm in Nunavut, Kanada, nun in vollem Gange ist. In dieser ersten Phase der Bohrungen wird das Raupen-RC-Bohrgerät eingesetzt, um die ersten Explorations- und Ressourcendefinitionsgebiete rasch zu erschließen. Wir sind der Ansicht, dass diese Ziele ein großes Potenzial für die Entdeckung neuer Zonen mit Kupfermineralisierung und die Bestätigung des Ressourcenpotenzials in Schlüsselbereichen bieten. Ein früher Erfolg in diesen Gebieten wird uns helfen, Prioritäten zu setzen und den Rest des Bohrprogramms zu fokussieren. Wir freuen uns auch darauf, mit der leistungsstarken elektromagnetischen Moving-Loop-Untersuchung (MLEM) auf Storm zu beginnen. Diese Untersuchung hat das Potenzial, neue Ziele in höherer Auflösung und in tieferen Ebenen als frühere Untersuchungen zu generieren, das Gebiet für weitere Kupferentdeckungen zu öffnen und wichtige Zielinformationen für die Ressourcenbohrungen zu liefern. EM-Untersuchungen haben sich als zuverlässiges Instrument zur Zielfindung erwiesen, da alle bisher getesteten EM-Anomalien mit hochgradigen Kupfersulfiden korrelierten."



Abbildung 1: Zielgebiete mit hoher Priorität für elektromagnetische (EM) und induzierte Polarisation (IP), aktuelle Umrisse der Kupferressourcen, überlagert von Luftbildern. Besonders im Fokus stehen die Erweiterung und Infill-Bohrungen der Kupferlagerstätten Cyclone (12 Mio. t @ 1,2 % Cu, 3,8 g/t Ag) und Chinook (2,2 Mio. t @ 1,5 % Cu, 4 g/t Ag). Ebenfalls geplant ist die Ressourcendefinition der hochgradigen Kupferentdeckung 2023 bei Thunder, wo das Entdeckungsbohrloch ST23-03 48,6 m @ 3 % Cu aus 32,4 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 76 m @ 2 % Cu aus 32,4 m lieferte.

Phase 1 der Explorationsbohrungen wird auf bestehende EM- und IP-Anomalien abzielen, die aufgrund der nahe gelegenen Kupfersulfide in den Bohrungen und der Bereiche mit starken geochemischen Kupferanomalien an der Oberfläche einen hohen Stellenwert haben. Diese überzeugenden Ziele beinhalten ein EM-Ziel unmittelbar östlich der Lagerstätte Cyclone, wo eine EM-Anomalie mit einer sehr hohen Leitfähigkeit von über 17.000 Siemens modelliert wurde. (siehe Abbildung 1, rot markiert)



Abbildung 2: Draufsicht auf das Storm-Gebiet mit den ersten geplanten MLEM-Untersuchungsgebieten (konfiguriert für flache und tiefe Exploration) und der Lage der bekannten Kupfervorkommen und -aussichtspunkte, überlagert von Luftbildern.

Fazit: American West verdoppelt in dieser Saison auf seinem Storm-Kupfer-Projekt seine Bohraktivitäten von rund 10.000 Metern im Vorjahr auf jetzt insgesamt 20.000 Meter. Bereits die 10.000 Meter im vergangenen Jahr haben ausgereicht, um bei einer Trefferquote von 100 Prozent eine beeindruckende Maiden Ressource mit 17 Mio. Tonnen mit 1,2 % Cu und 3,4 g/t Ag mit hohem Tagebaupotenzial vorzulegen. In diesem Jahr geht das Unternehmen noch besser vorbereitet in die Saison: ein auf Raupen montiertes RC-Bohrgerät könnte die Produktivität nochmals erhöhen. Modernste elektromagnetische Methoden sollen die Ziele noch genauer definieren, um die Bohrungen noch effektiver zu machen. Obendrein sind Bohrungen auf großflächigen Kupferzielen auf den wenig erkundeten Grundstücken Tornado, Blizzard und Tempest geplant, die ganz neue große Kupferentdeckungen auf dem 2.000 km² Lizenz ermöglichen könnten. Parallel laufen noch die Untersuchungen zur chemie- und wasserfreien Gewinnung von Kupferkonzentrat zur Direktverschiffung (Direct Shipping Ore; DSO). Kurzum: In diesem Jahr könnte das Storm Projekt endgültig beweisen, dass es zur Elite der Weltklasse-Kupfer-Distrikte zählt.

