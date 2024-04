34 Prozent Zuwachs beim Orderbuchumsatz, 42 Prozent bei den Trades

Aktien, ETPs und Zertifikate als Wachstumstreiber

Das 1. Quartal 2024 ist das beste in der gettex-Geschichte

„Die Börse gettex profitierte vom insgesamt sehr positiven Börsenumfeld und verbesserte sich bei Umsatz und der Zahl der Orders. Nicht nur bei Aktien und ETPs, sondern auch bei den strukturierten Wertpapieren konnten wir unsere Umsätze und Trades noch einmal steigern – gettex bleibt die kostengünstige börsliche Alternative im Zertifikatehandel“, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Die Sichtbarkeit von gettex werden wir 2024 weiter ausbauen und nach dem sehr gelungenen Auftritt beim ersten Anlegertag München am 26. März werden wir auch auf der INVEST in Stuttgart am 26. und 27. April mit einem Stand (4C14) vertreten sein“, so Ertl abschließend.

Die meistgehandelten Zertifikate

Im 1. Quartal 2024 zählten ein X-Turbo Bear Open End Zertifikat auf den Dax, ein Optionsschein Long auf Coinbase und ein Optionsschein Long auf den Dax zu den meistgehandelten strukturierten Wertpapieren.

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden alle Gattungen gehandelt – in der Summe mehr als 425.000 Finanzprodukte (Stand Ende 1. Quartal 2024). gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Zudem bietet gettex einen Zertifikate-Finder unter www.zertifikate-kostenlos-handeln.de und eine eigene ETF-Suche mit ESG-Filter an.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell „Börse München“ und dem Market Maker-Modell „gettex“ zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind etwa 30.000, auf gettex 405.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. m:access ist das Börsensegment für den Mittelstand in Deutschland und mit etwa 70 Unternehmen Marktführer. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.