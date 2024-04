Trotz geringer Preisbewegungen im Anschluss an die Halbierung könnten Bitcoin-Mining-Unternehmen vor Herausforderungen stehen. Durch die Halbierung der Belohnung – von 900 auf 450 Bitcoin täglich – könnte der jährliche Umsatz der Miner erheblich sinken, es sei denn, der Preis von Bitcoin steigt weiterhin. Größere Miner wie Marathon Digital und Riot Platforms haben sich durch Investitionen in effizientere Technologien und eine Erweiterung ihrer Betriebsstätten auf diese Veränderungen vorbereitet.

Das Bitcoin-Halving, das etwa alle vier Jahre stattfindet und die Belohnung für das Mining der digitalen Währung halbiert, wurde am Freitagabend erfolgreich abgeschlossen. Dieses Ereignis, das die Anzahl der pro Block ausgegebenen Bitcoins reduziert, hat diesmal keine signifikanten unmittelbaren Auswirkungen auf den Preis der Kryptowährung gezeigt, der nahezu unverändert bei etwa 64.000 US-Dollar blieb.

Die Halbierung ist darauf ausgelegt, das Angebot an neuen Bitcoins zu verringern und so eine Inflation zu verhindern. Diese Vorgehensweise folgt der Vision des anonymen Schöpfers Satoshi Nakamoto, der eine feste Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins festlegte, um die Währung vor Inflation zu schützen. Trotz der vorübergehenden Stabilität des Bitcoin-Preises erwarten einige Analysten, dass die Auswirkungen der Halbierung erst in den kommenden Monaten sichtbar werden, wenn die institutionelle Nachfrage durch neue börsengehandelte Fonds (ETFs) möglicherweise anzieht.

Am Montagnachmittag notierte der Bitcoin-Preis nach Bloomberg-Daten 2,5 Prozent höher bei 66.292,25 US-Dollar. Damit hat die beliebteste Kryptowährung in diesem Jahr mehr als 55 Prozent zugelegt. Zwar ist es nach früheren Halbierungen zu einer Rallye des Bitcoin gekommen, nach Einschätzung von JPMorgan und der Deutschen Bank ist das aktuelle Halving allerdings schon in den Kurs eingepreist.

In der Zwischenzeit könnten die Bitcoin-Mining-Gemeinschaft und die gesamte Blockchain-Industrie vor einer Konsolidierung stehen, wie JPMorgan vorhersagt.

Die nächste Halbierung ist für das Jahr 2028 geplant, wobei die Belohnung für das erfolgreiche Verarbeiten eines Blocks auf 1,5625 Bitcoins reduziert wird. Es wird erwartet, dass es insgesamt 64 solcher Halbierungen geben wird, bis die Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins erreicht ist, was etwa im Jahr 2140 der Fall sein wird. Danach werden keine neuen Tokens mehr ausgegeben, und Miner müssen sich auf Transaktionsgebühren als ihre Haupteinnahmequelle verlassen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion