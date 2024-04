Die TSMC-Aktie ist seit dem 11. April um über 13 Prozent gefallen. Dieser Crash hat mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Die jüngste Talfahrt der Aktie wurde durch die Gewinnmitteilung des Unternehmens für das erste Quartal ausgelöst, in der es seine jährliche Wachstumsprognose für den breiteren Halbleitermarkt (ohne Speicherchips) reduzierte.

Put-Optionen, also bearishe Wetten auf die TSMC-Aktie, stiegen laut Bloomberg-Daten am Freitag auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Anleger scheinen also weiterhin auf eine Fortsetzung der Talfahrt zu wetten. Die spekulative Begeisterung für TSMC hat allgemein zugenommen, wobei das offene Interesse für Put- und Call-Optionen gegenüber dem 20-Tage-Durchschnitt um 20 Prozent gestiegen ist, wie Bloomberg berichtet.

Der Chiphersteller hat seine Wachstumserwartungen für die Halbleiterindustrie auf nur zehn Prozent in diesem Jahr gesenkt und dabei auf Herausforderungen wie die Verschärfung der Exportbeschränkungen in den USA und das nachlassende Wachstum in der Halbleiterindustrie hinwiesen.

"In jüngster Zeit haben mehrere große systemische politische, wirtschaftliche und finanzielle Krisen die globalen Geschäfts-, Bank- und Finanzsektoren, einschließlich der Halbleiterindustrie und -märkte, negativ beeinflusst", so das Unternehmen in einem Bericht an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) vergangene Woche. Künftige Risiken, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der Inflation und den Zinssätzen, könnten demnach dazu führen, "dass die Einnahmen oder Gewinne der Halbleiterindustrie insgesamt drastisch zurückgehen".

Auch andere Tech-Unternehmen sind in den letzten Wochen unter Druck geraten. Marktteilnehmer warten zum einen gespannt auf die Gewinnberichte anderer Tech-Lieblinge. Zum anderen wird immer noch spekuliert, ob und wann die US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr Zinssenkungen vornehmen wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 122,4EUR auf Tradegate (23. April 2024, 11:32 Uhr) gehandelt.