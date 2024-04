Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz. Alle Indizes sind im Plus, was auf eine gute Performance der Aktienmärkte hinweist. Der DAX steht aktuell bei 18.124,45 Punkten und hat um +1,05% zugelegt. Dies ist eine solide Steigerung, aber nicht die stärkste unter den betrachteten Indizes. Der MDAX steht bei 26.625,28 Punkten und hat um +0,90% zugelegt. Dies ist die geringste Steigerung unter den betrachteten Indizes, dennoch zeigt es eine positive Entwicklung. Der SDAX steht bei 14.241,62 Punkten und hat um +1,18% zugelegt. Dies ist eine stärkere Steigerung als beim DAX und MDAX. Der TecDAX hat die stärkste Steigerung unter den deutschen Indizes mit +1,82% und steht aktuell bei 3.285,78 Punkten. Dies deutet auf eine besonders gute Performance im Technologie-Sektor hin. Der Dow Jones, ein wichtiger US-Index, steht bei 38.411,03 Punkten und hat um +0,49% zugelegt. Dies ist die geringste Steigerung unter den betrachteten Indizes, was auf eine etwas schwächere Performance des US-Marktes im Vergleich zu den deutschen Indizes hindeutet.Der S&P 500, ein weiterer wichtiger US-Index, steht bei 5.059,22 Punkten und hat um +0,98% zugelegt. Dies ist eine stärkere Steigerung als beim Dow Jones, aber immer noch geringer als bei den meisten deutschen Indizes. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance zeigen als die US-Indizes. Der TecDAX hat dabei die stärkste Steigerung verzeichnet.Die Topwerte im DAX waren Sartorius mit einem Anstieg von 6.81%, gefolgt von SAP mit 5.19% und Merck mit 4.47%. Auf der anderen Seite verzeichneten RWE einen Rückgang von -0.34%, gefolgt von Symrise mit -0.76% und Henkel VZ mit -2.54%.Im MDAX konnten Delivery Hero mit einem Anstieg von 5.97%, Aroundtown mit 5.32% und AIXTRON mit 4.57% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren Wacker Chemie mit -1.09%, Aurubis mit -1.49% und Befesa mit -4.26%.HYPOPORT führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 8.51%, gefolgt von Varta mit 6.94% und PVA TePla mit 5.62%. Die Flopwerte waren METRO mit -0.78%, PATRIZIA mit -1.11% und Salzgitter mit -2.37%.Sartorius und SAP waren auch im TecDAX die Topwerte mit einem Anstieg von 6.81% bzw. 5.19%. SUESS MicroTec folgte mit 4.83%. Die Flopwerte waren CompuGroup Medical mit 0.21%, Infineon Technologies mit 0.07% und Morphosys mit 0.00%. Verizon Communications führte die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 3.32%, gefolgt von American Express mit 1.90% und Caterpillar mit 1.68%. Die Flopwerte waren Unitedhealth Group mit -0.44%, Boeing mit -0.70% und Walmart mit -2.19%.Die Topwerte im S&P 500 waren Super Micro Computer mit einem Anstieg von 7.37%, gefolgt von Globe Life mit 7.20% und Danaher mit 7.18%. Die Flopwerte waren FactSet Research Systems mit -4.53%, WR Berkley mit -5.13% und Invesco mit -5.39%.