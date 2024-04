Goldaktien freundlich

Tagesbericht vom 24.04.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.301 auf 2.322 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.328 $/oz um 22 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Argentinien erzielt einen Haushaltsüberschuss. Die Börsenkurse steigen seit dem Jahresbeginn um 36 %. Der Zinsaufschlag für argentinische Anleihen sinkt seit dem Jahresbeginn im Vergleich zu US-Anleihen um 300 Punkte. Innerhalb von 6 Monaten erhöhen sich die Devisenreserven Argentiniens um 10 Mrd $ und die Inflation halbiert sich. Argentinien wird seit November 2023 vom libertären Javier Milei regiert.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis verbessert sich der Goldpreis bei einem leichteren Dollar (aktueller Preis 69.951 Euro/kg, Vortag 69.718 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 27,40 $/oz, Vortag 27,03 $/oz). Platin entwickeln sich seitwärts (aktueller Preis 910 $/oz, Vortag 910 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.014 $/oz, Vortag 984 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 88,59 $/barrel, Vortag 87,45 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich freundlich. Der Xau-Index verbessert sich um 1,4 % oder 1,9 auf 132,9 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Alamos 2,0 % und Endeavour 1,7 %. Bei den kleineren Werten ziehen Gold Resource 9,6 %, Skeena 5,9 % und New Found Gold 5,7 % an. First Mining geben 6,7 %, Intern. Tower Hill 5,6 % und Asante 4,8 % nach. Bei den Silberwerten steigen Coeur 8,5 %, Gatos 7,8 % und Minaurum 6,3 %. Santacruz gibt 3,2 % nach.

