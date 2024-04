Die in London notierten Aktien von Anglo American erlebten nach Bekanntgabe des Angebots einen sofortigen Sprung und notierten um 13 Prozent höher. Der Vorschlag sieht vor, dass Anglo zunächst seine beherrschenden Beteiligungen an den südafrikanischen Platin- und Eisenerzunternehmen an seine Aktionäre ausgliedert, bevor es von BHP übernommen wird. BHP schlägt vor, dass Anglo-Aktionäre 0,7097 BHP-Aktien für jede ihrer Aktien erhalten, was einem Wert von etwa 25,08 Pfund pro Aktie entspricht – ein Aufschlag von 14 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Anglo am Mittwoch.

Die BHP Group , der größte börsennotierte Bergbaukonzern der Welt, hat ein beeindruckendes Übernahmeangebot für den Konkurrenten Anglo American unterbreitet, das dessen Unternehmenswert auf 31,1 Milliarden Pfund (36,3 Milliarden Euro) schätzt. Dieser Schritt könnte die Kupferproduktion des fusionierten Unternehmens deutlich über die der Wettbewerber hinaus steigern und die größte Umwälzung in der Branche seit über einem Jahrzehnt auslösen.

Die Transaktion würde BHP einen Anteil von etwa 10 Prozent an der globalen Kupferproduktion verschaffen, gerade rechtzeitig, um von einem erwarteten Angebotdefizit zu profitieren, das voraussichtlich die Preise in die Höhe treiben wird. Die Fusion würde BHP auch ermöglichen, seine Marktposition erheblich zu stärken und sich als unangefochtener Marktführer in der Kupferproduktion zu etablieren.

Anglo American, die schon lange als potenzielles Übernahmeziel galten, besonders aufgrund ihrer attraktiven Kupferproduktion in Südamerika. Der Konzern kämpfte in der jüngsten Vergangenheit mit größeren Rückschlägen, da die Preise für einige seiner Schlüsselprodukte fielen und Betriebsprobleme zu Produktionskürzungen führten. Diese Schwierigkeiten haben das Unternehmen für Übernahmeangebote anfälliger gemacht.

Die Herausforderung für BHP wird darin bestehen, die komplizierten Geschäftsstrukturen von Anglo zu entwirren und die Synergien zu maximieren, während gleichzeitig die regulatorischen Hürden, insbesondere im Hinblick auf kartellrechtliche Bedenken, überwunden werden müssen. Kupfer wird von Regierungen als strategisches Mineral angesehen, und eine so große Marktbeherrschung dürfte intensiv geprüft werden.

Das Portfolio des fusionierten Unternehmens würde dadurch diversifiziert werden, und es würde auch mit Blick auf neue Geschäftsbereiche wie Düngemittel verstärkt werden. BHP entwickelt eine massive Kalimine in Kanada und Anglo ein Polyhalitbergwerk in England.

Diese Übernahme markiert möglicherweise den Beginn einer neuen Ära groß angelegter Fusionen und Übernahmen in der Bergbauindustrie, in der Unternehmen mit starken Bilanzen und strategischer Weitsicht versuchen, ihre Marktposition in einem sich schnell verändernden globalen Marktumfeld zu festigen.

