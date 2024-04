Der Edelmetall- und Rohstoffsektor bietet in diesen Tagen eine Vielzahl von spannenden Themen. Wie geht es mit Gold und Silber weiter? Setzen die beiden Edelmetalle ihre Rekordjagd fort? Darüber hinaus sorgen Übernahmespekulationen im Kupfersektor für Aufsehen.

Und nicht zuletzt erreicht die Berichtssaison nun den Gold-Sektor. Newmont Corp. legte heute (25. April) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal vor. Die Börse feiert diese. Die Aktie startet durch.

Bahnt sich Mega-Übernahme im Kupfersektor an?

Die Nachricht schlug heute bereits hohe Wellen. BHP Group streckt offenkundig die Fühler in Richtung Anglo American aus. Zumindest unterbreitete BHP dem kleineren Konkurrenten ein erstes Angebot. Dieses ist unverbindlich. Anglo American berät zur Stunde. Womöglich ist die Offerte von BHP auch der Auftakt zu einem Bieterwettstreit, denn man darf gespannt sein, wie die Konkurrenten die Situation bewerten.

Die Aussichten für Kupfer sind vielversprechend. Das Industriemetall entwickelt sich zunehmend zum (heimlichen) Star im Rohstoffbereich. Aktuell ringt es um den Preisbereich von 4,5 US-Dollar, der noch den Weg in Richtung 5,0 US-Dollar versperrt.

Analysten billigen Kupfer deutliches Aufwärtspotenzial zu und rechnen mit einer defizitären Phase am Markt. Insofern macht das Angebot von BHP durchaus Sinn. BHP gehört bereits zu den großen Kupferproduzenten. Anglo American hat ebenfalls eine starke Kupfer-Sektion. Das – man muss es noch einmal deutlich sagen – unverbindliche Angebot von BHP sieht vor, dass sich Anglo American vorab von seinen Beteiligungen an Anglo American Platinum und Kumba Iron Ore trennen müsste. Ein Zusammenschluss von Anglo American und BHP dürfte aber auch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht kein Selbstläufer werden. Dier nächsten Tage versprechen spannend zu werden.

Zuletzt sind auf wallstreet-online.de zahlreiche Kommentare zu Kupfer und interessanten Kupferproduzenten erschienen. Hier ein kleiner Auszug:

Gold-Gigant Newmont mit Zahlen

Gold konsolidiert. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven sind allerdings nach wie vor intakt. Die aktuelle Situation bei Gold wird im Kommentar „Rücksetzer da - Wie schlimm kann es für Gold nun werden?“ ausführlich thematisiert.

Der starke Goldpreisanstieg in den letzten Wochen zündete nicht bei allen Produzentenaktien eine Kursrallye. Vor allem die beiden Schwergewichte Barrick Gold und Newmont Corp. taten sich zuletzt recht schwer und quälten sich eher nach oben. Zumindest die Aktie des Branchenprimus Newmont könnte nun aus dem Dornröschenschlaf erwacht sein.

Newmont veröffentlichte heute starke Zahlen für das 1. Quartal. Der Goldproduzent vermeldete einen Umsatzanstieg um 50 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Newmont gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 4,02 Mrd. US-Dollar an, nach 2,68 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Das Unternehmen wies einen Gewinn in Höhe von 170 Mio. US-Dollar aus, was einem EPS in Höhe von 0,15 US-Dollar entspricht. Zwar verzeichneten die US-Amerikaner damit einen Gewinnrückgang (in Q1 / 2023 lag der Gewinn bei 351 Mio. US-Dollar), doch der Markt reagierte dennoch positiv, lag der Gewinn doch über den Erwartungen. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn im 1. Quartal 2024 auf 630 Mio. US-Dollar.

Der obere Chart verdeutlicht, dass der Markt die Newmont-Zahlen „feiert“. Die Aktie schoss nach oben und hat nun die Gelegenheit, mit einem Sprung über den Widerstandscluster von 42,5 US-Dollar die Tür auf der Oberseite ganz weit aufzustoßen. Sollte das Unterfangen gelingen, wäre der Weg in Richtung 45,5 US-Dollar frei. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 40 US-Dollar begrenzt bleiben. Ein Bruch der der 36,7 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

