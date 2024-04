Anglo American hat ein Übernahmeangebot des Bergbauriesen BHP Group im Wert von 36 Milliarden Euro zurückgewiesen, da es das Unternehmen "deutlich unterbewerte", so die Führung des Unternehmens am Freitag. Die Offerte, die den Aktionären von Anglo American 25,08 Pfund pro Aktie bot, wurde als zu gering erachtet, um Gespräche zu beginnen. BHP wird nun sein Angebot verbessern müssen, um Verhandlungen anzustoßen.

Der in London gelistete Minenkonzern Anglo American bezeichnete das unerbetene Angebot, das diese Woche öffentlich gemacht wurde, als strukturell unattraktiv und zu unsicher. "Das Angebot ist opportunistisch und würde für die Aktionäre verwässernd wirken", sagte Anglo-Chairman Stuart Chambers. Die Anglo-Aktie, die am Donnerstag hochgeschnellt war, reagierte am Freitag kaum auf die Zurückweisung des Angebots.