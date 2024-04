Es ist alles für den großen Showdown vorbereitet. Lithium-Flaggschiff Albemarle wird am 01. Mai nach Handelsschluss an der NYSE die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2024 präsentieren. Wie hat sich das Unternehmen im Auftaktquartal vor dem Hintergrund des nach wie vor recht angespannten Marktumfelds geschlagen?

Der Lithiumcarbonat-Preis (maßgeblich ist hier der chinesische Spotmarkt) bewegte sich in den ersten Wochen des Jahres im Bereich von 96.000 CNY und damit noch immer weit entfernt von den Rekordhochs aus dem Jahr 2022, die damals im Bereich von 600.000 CNY ausgebildet wurden. Anfang März konnte sich der Preis immerhin wieder in Richtung 110.000 CNY vorkämpfen. Das Warten auf einen nachhaltigen Preisanstieg und damit einhergehend das Warten auf einen erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung geht aber trotz der jüngsten Gegenreaktion weiter.

Noch fehlt die Initialzündung

Lange Zeit trieben die hohen Erwartungen im Hinblick auf die Wachstumsperspektiven für den E-Auto-Markt den Lithium-Preis. Nach einer Phase herber Enttäuschungen, die sich auch deutlich in der Preisentwicklung niederschlug, keimt nun zumindest wieder ein wenig Hoffnung. Wie sollte es auch anders sein, sind diese Hoffnungen mit dem chinesischen Markt verbunden. Die für März vermeldeten Verkaufszahlen für E-Autos in China toppten die Prognosen deutlich. Ob es sich hierbei um einen Ausreißer oder um einen neuen Aufwärtstrend handelt, wird sich aber erst in den kommenden Monaten zeigen.

Eine deutliche Belebung der Lithium-Nachfrage würde auf ein begrenztes Angebot treffen. Denn vor dem Hintergrund des Preisverfalls in den letzten Monaten trafen die Produzenten die üblichen Vorkehrungen. Investitionen wurden und werden zurückgefahren, Kosten eingespart. Die niedrigen Verkaufspreise machen es den Produzenten insgesamt schwer, kostendeckend zu arbeiten. Je länger die Phase niedriger Lithium-Preise anhält, desto mehr Minen-Projekte kommen auf den Prüfstand. Sollte es zu umfangreichen Schließungen kommen, würde das Angebotsengpässe provozieren. Sollte sich das Ganze dann auch noch vor dem Hintergrund einer weiter anziehenden Nachfrage abspielen, wäre das womöglich die noch fehlende Initialzündung für den Lithium-Preis.

Die Albemarle-Aktie ist seit Wochen in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung gefangen. Diese Seitwärtsbewegung kann man durchaus als den Versuch einer Bodenbildung interpretieren. Albemarle oszillierte zuletzt in den Grenzen 150+ US-Dollar und 108+ US-Dollar.

Ein Ausbruch über eine der beiden Begrenzungen würde ein starkes technisches Signal auslösen. Obacht ist in der aktuellen Konstellation allemal geboten, drückt doch von oben der langfristige Abwärtstrend (grün dargestellt).

Ein Bruch des Abwärtstrends in Verbindung mit einem Verlassen der Handelsspanne über die Oberseite könnte das entscheidende Trendwendesignal auslösen; sofern die Aktie im Nachgang nachsetzen würde. Eine Bewegung in 170 US-Dollar müsste es in diesem Fall dann schon sein, um als relevant eingestuft zu werden.

Allerdings muss ebenso ein möglicher Rücksetzer unter die 108 US-Dollar diskutiert werden. Sollte dieser Fall eintreten, dürften rasch die 100 US-Dollar in den Fokus rücken. Ein Rücksetzer unter die 100 US-Dollar würde wiederum eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 74 US-Dollar provozieren.

Fazit

Von der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen hängt viel ab. Die Aktie braucht positive Impulse, um den Griff der seit langer Zeit dominierenden Korrektur zu lockern. Eine enttäuschte Reaktion des Marktes auf die Zahlen könnte für die Aktie die Falltür in Richtung 74 US-Dollar öffnen. Der Tag der Entscheidung naht.

