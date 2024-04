Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Übernahmepoker um Anglo American treibt Kupferpreis an

Die Spekulationen über einen nahenden Kupferpreisanstieg erhielten kürzlich neue Nahrung und nicht unbedingt aus einer Ecke, aus der man es erwartet hätte.

Seit dem Donnerstag (25.04.) ist der Kupfermarkt in Wallung. Die BHP Group unterbreitete Anglo American ein Übernahmeangebot – ungefragt und unverbindlich. Zudem war die Offerte an zahlreiche Nebenbedingungen geknüpft. Anglo American hätte sich von seinen Beteiligungen an Anglo American Platinum und Kumba Iron Ore trennen müssen. Damit war klar: Minengigant BHP ist in erster Linie an der Kupfer-Sparte von Anglo American interessiert. Anglo American plant für 2024 mit einer Kupferproduktion in Höhe von 730.000 Tonnen bis 790.000 Tonnen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Anglo American - Mit dieser Aktie an steigenden Kupfer-, und Nickelpreisen partizipieren!“ vom 24. April.

Gewöhnlich haben Produzenten ein sehr gutes Gespür für Preisentwicklungen. Insofern sorgte das erste Angebot von BHP – das zwischenzeitlich von Anglo American zurückgewiesen wurde – für einigermaßen Aufsehen. BHP geht es offenkundig darum, die eigenen Kupferaktivitäten auszubauen. Geschieht das vor dem Hintergrund eines erwarteten Preisanstiegs? Überraschen würde es nicht. Man darf gespannt sein, wie es in dem Übernahmepoker nun nach der Zurückweisung des ersten Angebots weitergeht. Bessert BHP nach? Betritt ein „Weißer Ritter“ die Bildfläche? Bleibt Anglo American am Ende eigenständig?

Fazit

Der Markt setzt mehr und mehr auf die Karte „Defizit“. Dass das Industriemetall mit den Ausbrüchen über die 4,0 US-Dollar und nun 4,5 US-Dollar zuletzt wichtige Widerstände knacken konnte, unterstreicht seine Rallye-Ambitionen. Der Weg in Richtung 5 US-Dollar ist nun geebnet. Sollte es auch über die 5,0 US-Dollar gehen, würde sich die Tür auf der Oberseite ganz weit öffnen. Ein Kupferpreis über 5 US-Dollar würde die Karten komplett neu mischen. Letztendlich sollte es nicht überraschen, wenn Kupfer anderen „Momentum-Metallen“, wie Gold und Silber, den Rang ablaufen wird.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte