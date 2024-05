Nachdem sich im Nahen Osten die Spannungen zuletzt etwas abgeschwächt haben, ist auch die Angst der Investoren ein Stück weit zurückgewichen. Beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude ging es von den aktuellen Jahreshochs bei 92,14 auf 83,40 US-Dollar am 1. Mai talwärts. Unglücklicherweise wurde hierbei der EMA 200 bärisch gekreuzt, aktuell stehen ein seit Dezember letzten Jahres bestehender Aufwärtstrend und die Supportzone zwischen 82,50 und 84,04 US-Dollar auf dem Prüfstand. Sollte sich die Talfahrt demnach fortsetzen, müsste mit einem Trendbruch und Folgeverkaufssignal gerechnet werden.

Misslingt eine nachhaltige Stabilisierung um 82,50 US-Dollar, könnte dies kurzzeitig weitere Verluste auslösen, zunächst auf 81,46 und darunter 78,68 US-Dollar. Im Anschluss müsste eine erneute Auswertung stattfinden, der Rückweg dürfte jedoch durch das Wiedereintauchen in einen vorhergehenden Abwärtstrend sehr schwierig werden. Dreht Brent an aktueller Stelle, könnten sich kurzfristige Anstiegschancen an 86,11 US-Dollar und darüber den EMA 50 bei 86,75 US-Dollar ergeben.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Hinweise auf eine Fortsetzung der Talfahrt an den Energiemärkten ergeben sich bei Brent unterhalb von 82,50 US-Dollar und würde Abschläge auf 61,46 und darunter 78,68 US-Dollar ermöglichen. Entsprechend würde sich dieses Szenario für den Aufbau von kurzfristigen Short-Positionen anbieten, der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage betragen. Als Zugvehikel könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VD34EY zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt 105 Prozent. Ziel des Zertifikats läge am Ende bei rechnerisch 8,52 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber den 200-Tage-Durchschnitt bei 84,62 US-Dollar nicht unterschreiten, im Schein würde sich orientierungshalber ein Stopp-Kurs von 2,97 Euro ergeben.