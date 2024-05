Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA lässt die Kursentwicklung der letzten Wochen fortwährend korrektive Kursmuster durchblicken, am Beispiel des Euro Stoxx 50 liegen derzeit seit den Rekordständen von 5.121 Punkten zwei Korrekturwellen vor, in der Regel wird noch eine dritte ausgebildet, wie sie sich durch die mögliche Auflösung einer bärischen Flagge (letzter Aufwärtstrend) derzeit andeutet. Hinreichende Hinweise hierauf würden Kursverluste unter 4.884 Punkte liefern, ein erstes Ziel könnte dann am 200-Tage-Durchschnitt bei 4.783 Punkten und einer dort ansässigen Kurslücke aus Ende Februar abgeleitet werden. Um diese Entwicklung in letzter Minute stoppen zu können, müssten sich Käufer sehr bald ins Zeug legen und den Index mindestens über 5.030 Punkte anschieben. Aber selbst dann bliebe das Aufwärtspotenzial zunächst auf die Jahreshochs bei 5.121 Punkten beschränkt. Ein echter Durchbruch dürfte erst über dieser Kursmarke gelingen.

Trading-Strategie: