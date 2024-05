So heftige Abschläge, wie sie in den letzten Tagen bei WTI zu beobachten waren, kamen angesichts einer Vielzahl von Unterstützungen recht unerwartet. Erst bei der letztmöglichen Unterstützung von 78,42 US-Dollar stoppte der Ausverkauf am Donnerstag und hinterließ auf Tagesbasis eine viele Fragen aufwerfende Doji-Kerze. Für gewöhnlich steht ein solches Kursmuster am Ende eines Trends, streng genommen wurde aber bereits die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung gerissen. Erst die nächsten Stunden dürften weitere Aufschlüsse über den Verlauf des Öl-Futures liefern, leider wurde die bis vor kurzem noch hoffnungsvolle Long-Position mit einem Zielbereich von 90,00 US-Dollar ausgestoppt. Hierfür wurde allerdings bereits im Vorfeld auf ein Doppelhoch im Bereich von 87,60 US-Dollar hingewiesen, sodass zumindest ein Teil der Gewinne durch eine Stopp-Anhebung gesichert werden konnte. Neuerliche Handelsansätze ergeben sich erst in den nächsten Stunden bis Tagen.

Trading-Strategie: