Der Aktienkurs von Zalando hat aufgrund ermutigender Quartalszahlen am 13. März 2024 durch einen Kurssprung den seit einem Jahr vorherrschenden Abwärtstrend überwunden. Der Tagesgewinn nach der Veröffentlichung betrug rund 19 Prozent. Bis zum Erreichen des partiellen Hochs bei 27,65 Euro am 18. April 2024 stieg der Kurs in wenigen Tagen noch einmal um gut 20 Prozent an. Damit hat sich der Kurs seit dem All-Time-Low vom 18. Januar 2024 bei 15,95 Euro in der Spitze um 73 Prozent nach oben abgesetzt. Aktuell kehren die Bären nach Kursrückgängen in der vergangenen Woche wieder mit Kurssprüngen in Höhe von minus 4,66 Prozent und minus 3,80 Prozent auf den Markt zurück. Damit entwickelt sich der Kursverlauf in eine Bandbreite zwischen 23,82 Euro und 20,74 Euro hinein. Zwischen Anfang Oktober 2023 und Anfang Januar 2024 bildet sich innerhalb dieser Bandbreite eine Seitwärtsentwicklung aus. Mit einem erwarteten KGV 2024 von 34,51 ist Zalando aber nicht als günstig zu bewerten, was das Risiko eines gröberen Kursverlustes in sich birgt.

Zalando SE (Tageschart in Euro) Tendenz: