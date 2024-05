Nachdem die Aktie Mitte Dezember einen seit November 2021 bestehenden Abwärtstrend durch einen Kurssprung über die Kaufmarke von 360,00 US-Dollar beendet hatte, folgte ein reguläres Kaufsignal mit einem Ziel zu den Verlaufshochs aus 2021. Diese bremsten die Aktie wie im Chart erkennbar jedoch kaum aus, das Wertpapier spazierte einfach durch und steuert nun als übergeordnetes Ziel des 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement an. Auf Sicht der nächsten Wochen und Monate sind dadurch weitere Kursgewinne sehr wahrscheinlich geworden.

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 426,16 US-Dollar, wie er sich derzeit anbahnt, kann als Kaufargument für einen Folgeanstieg an 482,70 US-Dollar genutzt und verwertet werden. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN MG2J23 ergibt sich insgesamt eine Renditechance von 85 Prozent, Ziel des Scheins läge bei rechnerisch 8,55 Euro. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate einplanen. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 410,00 US-Dollar gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten, im Umkehrschluss würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,82 Euro ergeben. Eine verspätete volatile Handelsphase kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, was Investoren nicht aus der Ruhe bringen sollte.

Goldman Sachs Group Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: MG2J23 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,54 - 4,57 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 391,704 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 391,704 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 439,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 8,55 Euro Hebel: 8,9 Kurschance: + 85 Prozent Börse Frankfurt

