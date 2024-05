Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der vermutlich gedehnten lila 1=13827 die kurze überschiessende lila 2=11807 nebst laufender kurzer lila 3 (bisher 18637). Der Zielbereich der kurzen impulsiven lila 3 zwischen 16297 und 25634 wurde bereits erreicht und mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Ein möglicher Abschluss der lila Alt: 3=16537 nebst laufender lila Alt: 5 bisher 18637 könnte bereits durch den Abschlussvorboten in Form der lila Alt: 4=14585 (unterhalb 23er Ziel 15421 – hellblaue Fibos) bestätigt worden sein.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 18637 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich zwischen 16297 und 25634 erreicht hat. Die lila 3 wurde mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt.Die Tiefe und die internen Strukturen des Rücklaufs seit dem Hoch 16537 im Juli 2023 bringen eine etwas bessere Orientierung in die mehrdeutigen Impulsmuster der lila 3 (16537 bzw. bisher 18637).Mit der grünen 5 wurde bei 16537 die orangene 1 abgeschlossen. Die orangene 2=14585 hat das 38er Ziel bei 14730 (hellblaue Fibos) überwunden und damit die Voraussetzung für einen nachhaltigen Anstieg (orangene 3) erfüllt. Der impulsiv interpretierbare Anstieg (rote I=14800, rote II=14783, rote III bisher 18637 mit blauer i=15267, blauer ii=15170, blauer iii=17017, blauer iv=16352, blauer v bisher 18637) seit 14585 ist ein starkes Indiz für eine laufende orangene 3 (bisher 18637).In der blauen v (bisher 18637) wurde die orangene i=17078, die orangene ii=16790 (unterhalb 38er Ziel 16801 - graue Fibos), die orangene iii=18637 (oberhalb 161er Ziel 17964 – hellblaue Fibos) und die orangene iv=17450 (unterhalb 23er Ziel 18204 – violette Fibos) beendet. Die laufende orangene v (bisher 18292; hellgrüne a/i=18292, hellgrüne b/ii bisher 17839 unterhalb 38er Ziel 17971, vermutlich laufende hellgrüne c/iii bisher 18288) sollte die blaue v/rote III oberhalb 18637 beenden. Das 23er Ziel der anschliessenden roten IV liegt derzeit bei 17728 (orangene Fibos).