Nach Ausbruch der Hypoport-Aktie über das Widerstandsniveau der letzten Jahre von rund 200,00 Euro hat sich der Wert prächtig entwickelt und in der Summe auf 259,00 Euro bzw. um 29 Prozent weiter aufgewertet. Zwar hat sich die Aktie dadurch in einen markanten Widerstandsbereich aus Sommer 2022 zwischen 258,20 und 273,00 Euro begeben, Anzeichen für Gewinnmitnahmen oder etwaige Schwäche der Käufer liegen derzeit nicht vor, was wiederum weiter steigende Notierungen befeuert. Diese werden aber maßgeblich von den Quartalszahlen und den damit verbundenen Erwartungen an baldige Zinssenkungen seitens der EZB abhängen. Im Erfolgsfall könnte die Aktie weiter in Richtung 320,00 und darüber 324,40 Euro zulegen. Auf der Unterseite käme ein Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau von rund 200,00 Euro nicht überraschend, ein solcher dürfte sich nach heutigem Stand aber erst unterhalb von 218,20 Euro einstellen.

Trading-Strategie: