Der Immobilienriese Vonovia öffnete am Dienstag letzter Woche seine Bücher. Die Zahlen haben auch dem Sektor insgesamt etwas Auftrieb gegeben. Das Unternehmen erzielte nach einem Milliardenverlust im Vorjahr nun wieder einen Gewinn. Für 2024 hob Vonovia zudem die Prognose für das Wachstum der Mieteinnahmen an. Als Folge stufte die Privatbank Berenberg Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro ein, nachdem der Immobilienkonzern die Erwartungen übertroffen hat. Berenberg attestierte Vonovia eine solide Steigerung der Mieteinnahmen und Fortschritte bei Veräußerungen. Die jüngsten Inflationsdaten untermauern derweil die Erwartung, dass zumindest die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Juni-Sitzung die Zinsen erstmals wieder senken wird, was dem Immobiliensektor im Euroraum generell zugutekommen sollte.

