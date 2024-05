Der erfolgreiche Kurssprung über 1.241 US-Cents hat nun Aufwärtspotenzial an die nächste Hürde bei 1.256 US-Cents freigesetzt. Gelingt es auch diesen Widerstand zu brechen, könnten weitere Kursgewinne an 1.300 und darüber in den Bereich von 1.320 US-Cents erfolgen und sich dadurch für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten. Ein Rutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 1.226 US-Cents sollte jedoch vermieden werden, dies würde nämlich neuerliche Rückfallrisiken zurück auf den EMA 50 bei 1.198 US-Cents eröffnen, womit auch der Doppelboden um 1.128 US-Cents in Gefahr geraten würde.

Soja-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Fazit Auf Tagesschlusskursbasis ist bereits ein Kaufsignal mit einem Ziel bei 1.320 US-Cents beim Soja-Future zustande gekommen und könnte durchaus für erste spekulative Long-Positionen genutzt werden. Hierzu kann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD4MHE ausgestattet mit einem Hebel von 12,4 zum Einsatz kommen. Eine vollständige Abarbeitung der Handelsidee birgt hierbei eine Renditechance von 70 Prozent, endgültiges Ziel im Schein wurden bei 1,58 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 1.226 US-Cents nicht überschreiten, orientierungshalber würde sich hieraus ein Stopp-Kurs im Optionsschein von 0,70 Euro ergeben.