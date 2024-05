Überdies signalisiert der Ölförderer Saudi-Arabien Preiserhöhungen für Asien, Nordwesteuropa und dem Mittelmeerraum ab Juni, in der Erwartung einer stärkeren Nachfrage und wieder anziehender Weltkonjunktur. Eine Eskalation im Nahen Osten ist dagegen ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, könnte sich aber recht wieder in steigenden Ölpreise widerspiegeln, sobald es wieder knallt. Grundsätzlich bleiben die Energiemärkte Spielball der geopolitischen Entscheidungen, was auch die beste Analyse komplett aushebeln kann.

Kurzfristig könnte WTI über der Kursmarke von 79,56 US-Dollar zunächst den EMA 200 bei 79,98 US-Dollar ansteuern, darüber das Widerstandsband bestehend seit Anfang März dieses Jahres bei 80,74 US-Dollar. Erst dann dürfte auch der kurzfristig aufgestellte Abwärtstrend fallen. Geraten die Ölpreise dagegen stärker unter Druck und WTI rutscht unter 76,80 US-Dollar ab, bliebe nichts weiter übrig, als Kursziele um 74,00 und darunter 71,43 US-Dollar für das schwarze Gold auszurufen.